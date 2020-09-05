Опасаясь самоизоляции, эстонцы устремились в латвийские магазины алкоголя
Foto: F64

Из-за опасений, что Латвия введет обязательную самоизоляцию для приезжающих из Эстонии, эстонцы устремились в приграничные алкогольные магазины, передает rus.err.ee.

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Стоянки перед магазинами заполнены автомобилями с эстонскими номерами. Один из посетителей Койт рассказал, что ехал в Латвию поменять баллоны с пропаном и решил заодно заехать в магазин.

"Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка", - пояснил он.

Директор айнажского алко-аутлета Йоланта Бранта рассказала, что сейчас чаще всего закупаются эстонцы и литовцы, так как в Финляндии начался учебный год.

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