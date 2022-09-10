Минбороны РФ решило перегруппировать войска в района Балаклеи и Изюма для "наращивания усилий на Донецком направлении" и достижения целей "спецоперации" по освобождению Донбасса. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

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С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию так называемой Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Минобороны подчеркнуло, что "в целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии".

"За трое суток уничтожено более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии", — отметило российское военное ведомство.

На этой неделе ВСУ начали не анонсированное заранее контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 9 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

ВСУ, в частности, взяли город Балаклея. Кроме того, 10 сентября Служба безопасности Украины заявила, что украинские войска зашли в Купянск. В этот же день появились сообщения, что ВСУ вынудили российские подразделения оставить Изюм и Волчанск, а также наступают на Лиман.