Оползень в Норвегии: спасатели пытаются разыскать пропавших без вести

11 человек пропали без вести после крупного оползня, сошедшего в норвежской коммуне Еррум. Несколько домов в деревне оказались погребены под слоем грязи. По состоянию на вечер среды спасатели по-прежнему не обнаружили пропавших в коммуне, среди которых есть дети.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Коммуна Еррум располагается в 25 км от Осло, ее административный центр — поселение Аск.

Полицейские опасаются, что пропавшие могут быть погребены под слоем земли. Из коммуны эвакуировано около 900 человек. "Мы уверены, что в затронутом оползнем районе есть люди, но мы не знаем, находятся ли там все 11 пропавших, или только их часть", — заявил представитель местной полиции Роджер Петтерсон.

Оползень начал сходить утром в среду. Несколько местных жителей позвонили в экстренные службы и сообщили, что их дома движутся. Днем в расселину, образованную оползнем, обрушилось еще два дома. Еще несколько зданий оставались практически висеть на ее краю.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что ситуация очень опасна и выполнять спасательные работы можно только с вертолета. "Там могут быть люди… Но в то же время мы не можем быть в этом уверены, потому что сейчас новогодние праздники, и эти люди могли просто уехать", — сказала она журналистам.

"Земля долго и сильно дрожала, это произошло дважды, и я подумал, что убирают снег", — рассказал местному радио 68-летний житель коммуны. — Потом внезапно отключилось электричество, к дому пришел сосед и сказал, что нужно эвакуироваться, я разбудил своих троих внуков и сказал им, чтобы быстро одевались".

По словам главы местного отделения норвежского Директората воды и энергоресурсов Торил Хофсхаген, в районе коммуны по-прежнему движутся крупные пласты земли. Органы местного управления предупреждают, что из района, возможно, придется эвакуировать порядка 1500 человек.

По словам представителя директората Лайлы Хоивик, размер сошедшего пласта земли составлял около 300 на 700 метров. Он состоял из разжиженной глины и сошел очень быстро, добавила она. "Это крупнейший оползень в Норвегии за последнее время, если считать по количеству пострадавших домов и эвакуированных людей", — добавила она.

По мнению Хоивик сход новых оползней в этом же районе маловероятен.

83-летний король Норвегии Харальд V заявил, что это бедствие глубоко потрясло его и всю королевскую семью.

"Мыслями я сейчас со всеми теми, кого это коснулось, со всеми пострадавшими, с теми, кто лишился своих домов и теперь пребывает в состоянии страха и неопределености по поводу размаха катастрофы", — сказал король.