Оползень в Норвегии: среди пропавших оказалась гражданка Литвы

В Норвегии среди пропавших без вести во время крупного оползня есть и 49-летняя гражданка Литвы Раса Ласинскене, информирует представитель МИД Литвы.

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"Норвежская полиция официально представила список пропавших без вести. В нем есть и гражданка Литвы Раса Ласинскене. Полиция сообщает, что на месте происшествия ведется интенсивный поиск пропавших", — сказала Витауте Шмайжите.

По ее словам, посольство Литвы в Норвегии поддерживает постоянную связь с местной полицией и представителями власти. В пятницу спасатели нашли тело первой жертвы оползня, ищут еще 9 человек, включая двоих детей.

Крупный оползень сошел в норвежской коммуне Еррум. Несколько домов в деревне оказались погребены под слоем грязи. Коммуна Еррум располагается в 25 км от Осло, ее административный центр — поселение Аск.