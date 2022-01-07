Оппозиционер Аблязов назвал себя лидером протестов" в Казахстане

Бывший руководитель "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов, укрывающийся за границей во Франции, назвал себя лидером протестного движения на территории Казахстана. Об этом сообщает Reuters.

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По мнению беглого банкира, живущего в Париже, Казахстан в настоящий момент пребывает в геополитической игре. В том случае, если "Запад не вступит в бой, то РФ заставит центральноазиатскую республику подчиниться типу восстановленного Советского Союза", уверен Аблязов.

Сам Аблязов характеризует себя как лидера протестов. Аблязов уточнил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать".

"Каждый день протестующие звонят мне и спрашивают: "Что нам делать? Мы стоим здесь: что нам делать?" — подчеркнул он.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "подстрекателей" массовых протестов в республике.