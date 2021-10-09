Оппозиционный альянс "Вместе" лидирует на парламентских выборах в Чехии

В Чехии завершаются парламентские выборы. Альянс "Вместе" в составе Гражданской демократической партии, "Христианско-демократического союза - Чехословацкой народной партии", а также партии "Традиция Ответственность Процветание 09" лидирует после обработки 99,7 процента бюллетеней, набирая 27,72 процента голосов. В то же время возглавляемое премьер-министром, мультимиллиардером Андреем Бабишем центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") получает 27,2 процента голосов, объявило Чешское статистическое управление в субботу, 9 октября.

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Коммунисты в парламент Чехии не прошли

Согласно предварительным результатам, Коммунистическая партия Чехии и Моравии получила всего 3,61 процента голосов. Таким образом, коммунисты больше не будут представлены в чешском парламенте - впервые со времен Второй мировой войны.

Леволиберальный альянс Чешской пиратской партии и центристского движения "Старосты и независимые" набирает 15,54 процента. Вместе два оппозиционных альянса будут иметь большинство в парламенте.

По предварительным результатам, евроскептическая и антииммиграционная правая политическая партия "Свобода и прямая демократия" уроженца Японии Томио Окамуры проходит в парламент, набирая 9,58 процента голосов.

Остальным политическим силам не удалось преодолеть пятипроцентный барьер - в том числе недавно созданному движению "Клятва" (4,68 процента) и левоцентристской Чешской социал-демократической партии (4,66 процента).

Явка составила 65,48 процента, указало Чешское статистическое управление. Это значительно больше, нежели в 2017 году, когда на избирательные участки пришло менее 61 процента избирателей, имеющих право голоса.