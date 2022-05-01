Оппозиция в Ереване анонсировала акции неповиновения
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Требующие отставки Никола Пашиняна в центре Еревана не собираются расходиться. На 2 мая назначен старт акций гражданского неповиновения.

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На площади Франции в центре Еревана прошел массовый митинг оппозиции с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Как сообщил в воскресенье, 1 мая, заместитель председателя Национального собрания (парламента) Армении Ишхан Сагателян, являющийся членом социалистической партии националистического толка Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн", со 2 мая в городе начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. По словам Сагателяна, митингующие не собираются расходиться и устанавливают палатки.

Участники региональных шествий стянулись в столицу

Как передало издание "Кавказский узел", участники антиправительственных шествий из Иджевана, Тигранашена, Армавира и Апарана дошли до Еревана и собрались на площади Франции.

По сведениям агентства "Интерфакс", движение в центре столицы Армении было полностью перекрыто.

Экс-глава СНБ говорит об "углублении отношений с РФ"

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, ранее задерживавшийся по подозрению в покушении на премьер-министра Армении Пашиняна и узурпации власти, 30 апреля заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке главы кабмина.

По словам Ванецяна, в случае прихода оппозиции к власти, будут приняты меры по пресечению "односторонних уступок" Азербайджану, углублены отношения с Россией.

Премьер Армении Никол Пашинян 19 апреля провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огареве. Обсуждалась, в частности, реализация договоренностей по Нагорному Карабаху от 2020 и 2021 годов.

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