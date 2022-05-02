Оппозиция в Ереване анонсировала акции неповиновения

В центре Еревана задержаны 189 участников объявленной оппозицией акции гражданского неповиновения. Демонстранты перекрывали улицы и не подчинились законным требованиям полиции, заявил в понедельник, 2 мая, "Интерфаксу" представитель полиции Эдгар Джаноян.

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Ранее сообщалось, что в центре столицы Армении сторонники оппозиции перекрыли основные проспекты и улицы. Полиции удается время от времени их разблокировать и задержать активистов, но новые группы демонстрантов вновь перекрывают улицы, пишет "Интерфакс".

Со 2 мая объявлены акции гражданского неповиновения

Накануне на площади Франции в центре Еревана прошел массовый оппозиционный митинг, его участники потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Зампредседателя Национального собрания Ишхан Сагателян, являющийся членом социалистической партии националистического толка Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" объявил, что со 2 мая в Ереване начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. Он указал, что митингующие не собираются расходиться и устанавливают палатки.

По данным "Интерфакса", сторонники оппозиции соорудили баррикады из мусорных баков и уличных скамеек и перекрыли движение автомобильного транспорта по площади Франции, связывающей по кольцу четыре основных проспекта Еревана.

Оппозиция требует отставки Пашиняна

30 апреля экс-глава Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, ранее задерживавшийся по подозрению в покушении на Пашиняна и узурпации власти, заявил об объединении всех оппозиционных сил вокруг требования об отставке главы правительства. По его словам, в случае прихода оппозиции к власти, будут приняты меры по пресечению "односторонних уступок" Азербайджану, углублены отношения с Россией.

В середине апреля Пашинян провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огареве. Обсуждалась, в частности, реализация договоренностей по Нагорному Карабаху от 2020 и 2021 годов.