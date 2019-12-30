Опрос: Жители Германии отдали главные роли в мировой политике Меркель и Путину

"Граждане Германии считают, что канцлер ФРГ играет наиболее важную роль в решении проблем мировой политики — за ней вплотную следует Владимир Путин. Большинство немцев также выступает против усиления военной активности ФРГ", — сообщает newsru.com со ссылкой на германское издание Die Welt.

"Как следует из опроса, проведенного для Welt am Sonntag институтом изучения общественного мнения Yougov, 55% немцев выступают против увеличения участия бундесвера в решении внешнеполитических вызовов, лишь 27% одобряют такую смену курса".

"Однако большинство немцев (55%) считают, ФРГ должна активнее участвовать в мировой политике без привлечения армии. (…) Согласно опросу Yougov, большинство немцев все еще видят в лице Ангелы Меркель политика, наиболее способного к решению глобальных внешнеполитических проблем в следующем году. Хотя канцлеру предстоит окончание политической карьеры, ее имя назвали 22% респондентов", — отмечает издание.

"Потенциальная преемница Меркель, министр обороны и глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (c 7 декабря 2018 года, когда на съезде в Гамбурге Ангела Меркель отказалась от борьбы за лидерство в партии, - прим. ред.)получила только 3% голосов. Меркель в опросе обошла российского президента Владимира Путина (20%), главу Франции Эммануэля Макрона (19%) и Дональда Трампа (16%). 29% респондентов считают, что ни один из политиков не способен решить глобальные проблемы" — передает Die Welt.

Сегодня Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону сотрудничество в газовой сфере. Сайт Кремля сообщил, что "подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2». Разговор лидеров двух стран прошел по инициативе немецкой стороны. Путин и Меркель также поговорили о прогрессе в переговорах по транзиту российского газа через Украину в Европу в 2020 году, - сообщил РБК.