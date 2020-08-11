Опубликовано второе обращение Тихановской. Она читает его по бумажке

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, записала еще одно видеообращение, в котором призвала белорусов "не противостоять милиции" и "не выходить на площади". Ролик опубликовало издание Tut.by. Обращение она читает по бумажке, где и когда оно было записано — неизвестно, пишет портал телеканала "Дождь".

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"Уважаемые граждане Республики Беларусь! Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", — сказала она.

В предыдущем видеообращении Тихановская заявила, что самостоятельно приняла решение покинуть Беларусь, отметив, что "дети — это самое важное, что есть в нашей жизни". "Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", — сказала она.

Российский оппозиционный политик Леонид Волков предположил, что второе обращение на самом деле записано первым, еще в Белоруссии, "вероятно, когда ее одну несколько часов удерживали в ЦИКе и ломали". Версию подтверждает нехарактерный для нее язык обращения, его отсутствие на канале Тихановской и особенности распространения. Первым видео опубликовал провластный анонимный телеграм-канал "Желтые сливы", указала "Медиазона".