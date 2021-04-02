Осьминог в Австралии избил мужчину два раза

Австралийский геолог Ланс Карлсон дважды стал жертвой осьминога, атаковавшего его в заливе Географа в Индийском океане, у южного побережья континента.

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Карлсон рассказал, что отдыхал с семьей на пляже, когда увидел, как осьминог напал на чайку.

Они с дочерью подошли ближе, чтобы заснять увиденное. Карлсон успел выложить это видео к себе в "Инстаграм".

И тут ему самому досталось. "Осьминог набросился на нас, это был шок", - сказал он в интервью агентству Рейтер.

Чуть позже первого инцидента геолог отправился поплавать и обнаружил моллюска среди останков крабов примерно в 25 метрах от берега, по его оценкам.

В этот момент осьминог вновь атаковал его, несколько раз ударив щупальцами.

"Мои очки для плавания запотели, вода стала мутной, я был в шоке и не понимал, что происходит," - вспоминает Карслон.

Карлсон окрестил моллюска "самым злым осьминогом в Заливе Географа";

Уже на берегу он обнаружил красное воспаление на шее и спине - следы ударов щупалец.

Прежде работавший спасателем геолог не растерялся и попросил жену полить спину кока-колой, и следы вскоре прошли.

В интервью местному телеканалу он уточнил, что в таких случаях рекомендуется поливать кожу уксусом, но в его отсутствие пришлось использовать подручные средства.