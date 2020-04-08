Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Джек Дорси перечислил в свой фонд Start Small больше четверти своего состояния. Этот фонд займется помощью в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2. Впоследствии деньги пойдут и на другие проекты.

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Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси пожертвовал почти 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. "Я направляю 1 млрд долларов в акциях компании Square (около 28% моего состояния) в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь в борьбе с COVID-19", — написал Дорси в Twitter во вторник, 7 апреля.

43-летний предприниматель также отметил, что после победы над пандемией, фокус работы фонда переместится на проекты в области здравоохранения и образования для девочек, а также на реализацию концепции безусловного базового дохода.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz — jack (@jack) April 7, 2020

Джек Дорси намерен руководить фондом прозрачно и создал общедоступный файл, в котором будет публиковать всю отчетность о расходовании средств Start Small. Согласно этим данным, фонд уже совершил первое пожертвование: 100 тысяч долларов были перечислены благотворительной организации America's Food Fund на проект по обеспечению продовольствием людей, затронутых пандемией коронавируса.