"Основной целью является освобождение всей территории Донбасса". Что сказал Путин на пресс-конференции

Русская служба BBC в своем Телеграм-канале приводит цитаты с сегодняшней пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). BBC подчеркивает, что цитаты приводятся по заголовкам российских государственных информационных агентств, в том числе, РИА "Новости".
"Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. (…) У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут небольшим темпом. (…). Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью", — такую цитату Путина о ходе военных действий в Украине приводит Русская служба BBC.
Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос, как он оценивает стремительное контрнаступление украинской армии в Харьковской области.
"Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится", — сказал Путин в пятницу журналистам в Самарканде.
Эксперты допускают, что Кремль хотел уберечь лично Путина от критики после крупного оперативного поражения. Сам же Путин демонстрирует, что его это не волнует.
По информации BBC, российские государственные информационные агенства в режиме молний передают цитаты из выступления Владимира Путина. Вот некоторые из заголовков:
- "Россия до поры до времени (так выделено в цитате по РИА "Новостям") сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты"
- О заявлениях Киева про контрнаступление: "посмотрим, чем это закончится".
- Путин сказал, что не знаком с украинским проектом по гарантиям безопасности
- "Россия в целом согласилась с тем, что безопасность Украины должны были гарантировать крупные державы, но потом это было отложено в долгий ящик"
- "Зеленский же объявил, что не готов и не хочет разговаривать с Россией, ну не готов, не надо".
- "Чтобы встреча с Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров".