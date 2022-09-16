"Основной целью является освобождение всей территории Донбасса". Что сказал Путин на пресс-конференции

Русская служба BBC в своем Телеграм-канале приводит цитаты с сегодняшней пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). BBC подчеркивает, что цитаты приводятся по заголовкам российских государственных информационных агентств, в том числе, РИА "Новости".

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"Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считает ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. (…) У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут небольшим темпом. (…). Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью", — такую цитату Путина о ходе военных действий в Украине приводит Русская служба BBC.

Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос, как он оценивает стремительное контрнаступление украинской армии в Харьковской области.

"Киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет развиваться, чем она закончится", — сказал Путин в пятницу журналистам в Самарканде.

Эксперты допускают, что Кремль хотел уберечь лично Путина от критики после крупного оперативного поражения. Сам же Путин демонстрирует, что его это не волнует.

По информации BBC, российские государственные информационные агенства в режиме молний передают цитаты из выступления Владимира Путина. Вот некоторые из заголовков: