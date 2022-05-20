Оспа обезьян: в США, Канаде, Австралии и Европе расследуются новые случаи заболевания

По сообщениям органов здравоохранения и местных СМИ, в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются уже несколько случаев заболевания обезьяньей оспой - как предполагаемых, так и уже подтвержденных.

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В пятницу список стран, где было выявлена эта инфекция пополнили Франция, Италия Швеция и Австралия.

Оспа обезьян чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Заболевания за пределами этого региона чаще всего связаны с поездками с туда.

По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция; заболевание как правило протекает сравнительно мягко, и большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель.

Вирус не так легко передается от человека к человеку, и риск массового заражения, как сообщается, весьма низок.

Первый случай заболевания в Британии был зарегистрирован 7 мая. Национальное агентство по безопасности здравоохранения сообщило, что заболевший недавно ездил в Нигерию, где, как полагают, заразился вирусом перед возвращением в Англию.

Сейчас в Британии подтверждены девять случаев. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что источник этих инфекций еще не выявлен, но, по-видимому, заражения произошли на территории страны.

По данным органов здравоохранения, пять случаев инфицирования подтверждены в Португалии и семь в Испании.

В пятницу о первом подтвержденном случае сообщила Австралия: мужчина заболел после поездки в Европу.

В Швеции и Италии зарегистрировано по одному случаю заболевания, еще один случай находится под подозрением во Франции. Источник заражения в Швеции пока не установлен; по данным итальянских СМИ, заболевший местный житель недавно вернулся с поездки на Канары.

Недавно органы здравоохранения американского штата Массачусетс сообщили о единичном случае заражения оспой обезьян. По словам официальных лиц, мужчина госпитализирован, находится в хорошем состоянии и не представляет опасности для населения.

Недавно он побывал в Канаде, где, по сообщениям, власти расследуют 13 предполагаемых случаев заражения вирусом.

Несмотря на то, что одобренной вакцины от обезьяньей оспы в Европе нет, медицинские власти Испании, как сообщается, закупили тесячи доз вакцины от натуральной оспы, чтобы справиться со вспышкой заболевания. натруальная оспа и оспа обезьян относятся к одному и тому же семейству вирусов.

Насколько распространена оспа обезьян?

Оспа обезьян вызывается вирусом обезьяньей оспы, членом того же семейства вирусов, что и оспа, хотя она гораздо менее опасна, и эксперты утверждают, что вероятность заражения низка.

Это происходит в основном в отдаленных частях стран Центральной и Западной Африки, поблизости от влажных тропических лесов.

Существует два основных штамма вируса - западноафриканский и центральноафриканский.

Двое инфицированных пациентов в Британии прибыли из Нигерии, поэтому вполне вероятно, что они страдают от западноафриканского штамма вируса, который обычно протекает в легкой форме, но это пока не подтверждено.

Третий инфицированный - медицинский работник, подхвативший вирус от одного из пациентов.

Четыре самых последних случая - три в Лондоне и один на северо-востоке Англии - похоже, никак не связаны друг с другом. Вероятно, пациенты заразились вирусом в самой в Британии.

Каковы симптомы оспы обезьян?

Первые признаки включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общую вялость.

Как только лихорадка проходит, может появиться сыпь, часто начинающаяся на лице. Затем она распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Сыпь, которая может вызывать очень сильный зуд, проходит через разные стадии, прежде чем, наконец, образуются струпья, который позже отпадают. Поражения могут вызывать рубцевание.

Инфекция обычно проходит сама по себе и длится две-три недели.

Как можно заразиться?

Как правило, нужен тесный контакт с инфицированным человеком. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую глаз, носа или рта.

Ранее обезьянья оспа не считалась инфекцией, передающейся половым путем, но теперь известно, что вирус может передаваться при прямом контакте во время секса.

Он также может распространяться при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через зараженные вирусом предметы, например постельное белье и одежду.

Насколько это опасно?

В большинстве случаев вирус протекает в легкой форме, иногда напоминая ветряную оспу, и проходит сам по себе в течение нескольких недель.

Однако иногда оспа обезьян может протекать в тяжелой форме. Как сообщается, она уже привела к летальному исходу в Западной Африке.

Как часто происходят вспышки?

Вирус впервые обнаружили у обезьяны, содержащейся в неволе, и с 1970 года в 10 африканских странах были зарегистрированы спорадические вспышки.

В 2003 году произошла вспышка в США, это был первый случай заболевания за пределами Африки.

Пациенты заразились в результате тесного контакта с луговыми собачками, которые, в свою очередь, подхватили вирус от завезенных в страну мелких млекопитающих. Всего был зарегистрирован 81 случай, но ни одного летального исхода.

В Нигерии в 2017 году, примерно через 40 лет после того, как в стране были зарегистрированы последние подтвержденные случаи оспы обезьян, произошла крупнейшая задокументированная вспышка.

Тогда власти насчитали 172 случая с подозрением на оспу обезьян; 75% заразившихся - мужчины от 21 до 40 лет.

Как лечиться?

От оспы обезьян нет специфического лекарства, но вспышки можно контролировать с помощью профилактики инфекции.

Доказано, что вакцинация против обычной оспы на 85% эффективна для предотвращения оспы обезьян, и до сих пор ее иногда используют.