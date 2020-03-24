Оставшимся без работы французам предложили заняться сельским хозяйством

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом во вторник призвал французов, которые остались без работы из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса, заняться сельским хозяйством.

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В эфире телеканала BFM TV он призвал "мужчин и женщин, которым больше нечем заниматься (из-за коронавируса - ИФ), присоединиться к большой армии работников французского сельскохозяйственного сектора".

Министр указал, что в стране сейчас доступно около 200 тыс. рабочих мест. Это связанно отчасти с тем, что иностранные работники, приезжавшие на сезонные заработки во Францию, сейчас из-за карантинных мер не могут сделать это. В итоге у сельхозпроизводителей наблюдается нехватка рабочей силы.

По последним данным, во Франции выявлено почти 20 тыс. случаев заражения. Скончалось 860 человек.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

В документе нужно указать имя, фамилию, адрес. А также - выбрать одну из причин, по которым власти разрешают выходить из дома. Жителям разрешается ходить за покупками продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Также они имеют право самостоятельно добираться до медучреждений. Выходить из дома можно и в случае, когда нужно срочно помочь родственникам, пожилым людям, детям. Еще одна уважительная причина - поездка на работу и, соответственно, с работы - домой. Наконец, во Франции разрешается выйти из дома, чтобы немного прогуляться, выгулять домашних животных. Разрешены и занятия спортом на улице, при условии, что речь не идет о коллективных мероприятиях.