Ночью стало известно о самом резонансном обмене пленными за все время войны в Украине: 215 украинских пленных, в том числе командиров и бойцов полка "Азов", обменяли на 55 российских военных и "кума Путина" Виктора Медведчука. Об обмене стало известно от украинской стороны, а официальных комментариев от российских властей не было больше 12 часов, что вызвало гнев патриотически настроенных комментаторов. Би-би-си рассказывает, как крупнейший с начала войны обмен пленными освещали в Украине и России.

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Как показывала Украина



Вечером в среду в украинских СМИ и телеграм-каналах начали появляться фото и видео, свидетельствующие о состоявшемся обмене. Вскоре в эфире национального телемарафона показали встречу президента Украины Владимира Зеленского с руководителем его офиса Андреем Ермаком, на которой обмен был подтвержден официально.

Ермак доложил Зеленскому о возвращении Киевом 215 пленных (включая 124 офицеров), 108 из которых — бойцы полка украинской Нацгвардии "Азов", в том числе защищавшие мариупольский комбинат "Азовсталь". Как подчеркнул Ермак, 200 украинских военных удалось выменять у России всего за одного человека — "кума Путина" Виктора Медведчука.

Фото: МИД Украины

Затем Зеленский и Ермак по видеосвязи связались с пятью освобожденными командирами с "Азовстали": Денисом "Редисом" Прокопенко, Сергеем "Волыной" Волынским, Святославом "Калиной" Паламарем, Денисом Шлегой и Олегом Хоменко. Зеленский уточнил, что, по договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, все пятеро до конца войны останутся в Турции "в полной безопасности и в комфортных условиях".

Параллельно украинские СМИ публиковали сообщения от родственников украинских военнослужащих, подтверждавших, что их близкие освобождены.

Что касается российских участников обмена, то утром в четверг уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал в своем телеграм-канале фото военнослужащих в автобусе, подписав его: "Кстати, это освобожденные российские военнослужащие — молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации".

Фото: Telegram-канал Дмитрия Лубинца

Как показывала Россия

Около полудня в четверг минобороны России наконец заявило, что "в результате сложного переговорного процесса по обмену" ночью с территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также самопровозглашенных республик, "которым в плену грозила смертельная опасность".

С вечера среды крупные российские государственные СМИ игнорировали обмен. Информагентства ТАСС, РИА "Новости" и "Интерфакс" не сообщили о произошедшем ни со ссылкой на украинскую сторону, ни с опорой на свои источники.

Ночью неподтвержденная информация о том, что самолет с российскими пленными уже приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, появилась в телеграм-каналах. Некоторые из них писали, что Украина освободила 87 российских военнопленных.

Утром в четверг ни российские официальные лица, ни крупные телеканалы также не упоминали об обмене. Сообщения появились в нескольких изданиях, в том числе в "Известиях" и "Коммерсанте".

Прокремлевские комментаторы разделились во мнениях относительно неожиданного шага Москвы по обмену пленными, при этом наиболее видные деятели пропаганды призывают приветствовать возвращение россиян.

"Ранее утро, восходит солнце, и я сейчас думаю о том, что 87 наших военных в эти минуты спят! Первый раз за полгода. Их никто сегодня не изобьет. Ни у кого ничего не отрежут. Никого из них не расстреляют. Они просто спят. И сегодня чья-то мать не будет выть в храме, в кровь стирая колени, вымаливая сына", — говорится в сообщении, которое опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев.

"Я не раз говорил, чтобы вытащить наших парней из ада, можно менять их хоть на черта лысого. И это так. 87 солдат и офицеров, 87 наших героев. И плевать на имиджевые потери. Хотя при определенных подходах и этих потерь можно бы было избежать", — говорится в посте, которым поделилась глава RT Маргарита Симоньян.

В то же время среди пользователей, которые оставляли комментарии к подобным постам, поднялась волна негодования. Большинство комментаторов недоумевали по поводу передачи России украинского политика Медведчука, а тот факт, что в обмене участвовали бойцы "Азова", которых российские власти считают нацистами, называли предательством.

Гнев вызвало и то, что об обмене стало известно от украинской стороны — и к тому же в день, когда в России была объявлена "частичная" мобилизация.

Бойцы "Азова", которые почти два месяца обороняли "Азовсталь", сдались в плен в середине мая. В Госдуме заявляли, что их нужно судить, а в августе Верховный суд России объявил полк "террористической организацией". Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорил, что устроить процесс собирались в оккупированном Мариуполе. Более того, в июле этого года сепаратисты отменили мораторий на смертную казнь.

Ранее в ДНР уже приговорили к смертной казни нескольких служивших в ВСУ иностранцев. Накануне выяснилось, что они также были обменяны — при посредничестве Саудовской Аравии. В "Твиттере" государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, на котором 10 человек, находившихся в плену, выходят из самолета. На кадрах видны в том числе британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Медведчука, обвиняемого в Украине в госизмене, Зеленский предлагал передать России в рамках обмена еще в апреле. Однако в Кремле заявляли, что "речи об этом не ведется", поскольку Медведчук является гражданином Украины и не является военным. "В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", — говорил тогда Дмитрий Песков.

О том, что Медведчука нельзя менять на бойцов "Азова", заявляли и российские пропагандисты, в том числе Владимир Соловьев. "Это что получается? Можно совершать преступления, насиловать, убивать, восемь лет терроризировать […], чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука?! Украинского гражданина? Там 400 ребят наших в плену! Нет, ребята, если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит!" — говорил он в своей авторской программе в мае.