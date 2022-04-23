От взрыва в мечети в Афганистане погибли более 30 человек

В популярной среди последователей суфизма мечети на севере Афганистана, предположительно, взорвалась бомба. Погибли 33 человека, еще 43 ранены.

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В Афганистане произошел уже четвертый теракт за последние дни. После предположительного взрыва бомбы в мечети на севере страны в пятницу, 22 апреля, погибли по меньшей мере 33 человека, еще 43 ранены.

Среди погибших есть дети, сообщил представитель радикального исламистского движения "Талибан" Забихулла Муджахид. Взрыв произошел во время пятничного намаза. Представитель талибов осудил случившееся и выразил соболезнования родственникам жертв. Эту мечеть к северу от Кундуза посещали последователи суфизма, которых джихадисты вроде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) считают еретиками.

Ранее на этой неделе, 19 апреля, прогремел взрыв у школы для мальчиков в районе Кабула, где проживают шииты. Тогда погибли шесть человек. А 21 апреля был совершен теракт в шиитской мечети в Мазари-Шарифе, унесший жизни 16 человек. Ответственность за эту атаку взяло на себя ИГ. По данным талибов, один из организаторов тех взрывов уже задержан.