Отца Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенную картинку, требуют приговорить к двум годам

Прокурор потребовал приговорить Алексея Москалева, отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова, которая сделала антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима по делу о "дискредитации" российской армии.

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Гособвинитель также потребовал запретить Москалеву пользоваться интернетом на три года и изъять его компьютер в пользу государства, передает "Медиазона" (внесена в России в реестр "иноагентов").

Мужчину, который один воспитывает дочь, судят за его посты о войне в "Одноклассниках". Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь нарисовала в школе картинку против войны. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.

Суд начал рассматривать дело Москалева в понедельник и управился со всеми судебными стадиями, кроме вынесения приговора, за один день.

Прокурор, выступая в прениях, назвал наличие у Москалева дочери смягчающим обстоятельством, а то, что "преступление" было совершено в период проведения "спецоперации" (так власти России до сих пор называют войну в Украине), — отягчающим.

Дело Алексея Москалева вызвало большой общественный резонанс: в прошлом году его дочь столкнулась с проблемами в школе из-за своего антивоенного рисунка. В апреле прошлого года Маша Москалева на уроке рисования изобразила российский и украинский флаги с надписями "Нет войне" и "Слава Украине". Директор школы после урока вызвала полицию.

На отца девочки в апреле составили административный протокол о "дискредитации" армии (не из-за рисунка ребенка, а из-за его поста в "Одноклассниках"), а в декабре на него завели уголовное дело по аналогичной статье.

В начале марта он был задержан, а позже помещен под домашний арест. Его дочь поместили в реабилитационный центр "Юность". 6 апреля Ефремовский межрайонный суд Тульской области будет рассматривать вопрос об ограничении прав отца Маши Москалевой.

Москалев в суде заявил, что не имеет никакого отношения к постам в "Одноклассниках", которые ему вменяются, и что его страницу могли взломать.

При этом в своем последнем слове он подтвердил, что отрицательно относится к "спецоперации".

"Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Взрослые погибают, дети. Отрицательно относиться только, как еще к войне относиться. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал, — сказал мужчина (цитата по "Медиазоне").