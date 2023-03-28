Отцу школьницы из Ефремова, нарисовавшей антивоенную картинку, дали два года колонии. Он "сбежал" до приговора

Суд приговорил Алексея Москалева, отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова Тульской области, которая сделала антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима по делу о повторной "дискредитации" российской армии. Самого мужчины в суде не было, как заявили после оглашения приговора, он "сбежал".
"Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста", — сказала пресс-секретарь Ефремовского районного суда Ольга Дьячук. Ее цитирует "Медиазона".
Накануне гособвинитель попросил суд приговорить его к двум годам колонии, запретить ему пользоваться интернетом на три года и изъять его компьютер в пользу государства.
Мужчину, который один воспитывает 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в "Одноклассниках". Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь нарисовала в школе картинку против войны. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.
6 апреля Ефремовский межрайонный суд должен был рассматреть вопрос об ограничении Москалева родительсвих прав, однако уже во вторник после приговора судья огласил постановление о том, что девочка передается на попечение социальных служб.
Адвокат Москалева Владимир Билиенко заявил журналистам, что сам узнал о побеге своего подзащитного от пресс-секретаря суда. Последний раз, по словам защитника, он видел Москалева вчера днем.
Судьба дочери Москалева, как отметил Билиенко, пока находится в руках опеки и решится в ближайший месяц.
Суд начал рассматривать дело Москалева в понедельник и управился со всеми судебными стадиями, кроме вынесения приговора, за один день.
Прокурор, выступая в прениях, назвал наличие у Москалева дочери смягчающим обстоятельством, а то, что "преступление" было совершено в период проведения "спецоперации" (так власти России до сих пор называют войну в Украине), — отягчающим.
Дело Алексея Москалева вызвало большой общественный резонанс: в прошлом году его дочь столкнулась с проблемами в школе из-за своего антивоенного рисунка. В апреле прошлого года Маша Москалева на уроке рисования изобразила российский и украинский флаги с надписями "Нет войне" и "Слава Украине". Директор школы после урока вызвала полицию.
На отца девочки в апреле составили административный протокол о "дискредитации" армии (не из-за рисунка ребенка, а из-за его поста в "Одноклассниках"), а в декабре на него завели уголовное дело по аналогичной статье.
В начале марта он был задержан, а позже помещен под домашний арест. Его дочь поместили в реабилитационный центр "Юность".
Москалев в суде заявил, что не имеет никакого отношения к постам в "Одноклассниках", которые ему вменяются, и что его страницу могли взломать.
При этом в своем последнем слове он подтвердил, что отрицательно относится к "спецоперации".
"Как можно относиться к смертям, к людям, которые погибают? Взрослые погибают, дети. Отрицательно относиться только, как еще к войне относиться. Но скатываться до того, чтобы писать негативные вещи, оскорбления… Я этого не делал", — сказал мужчина (цитата по "Медиазоне").
Правозащитный центр "Мемориал", ликвидированный по решению российского суда, признал Алексея Москалева политзаключенным.
Это первый с 1986 года случай, когда суд оставил ребенка без родителей, посадив их по политическим причинам, рассказал сотрудник архива "Мемориала" Алексей Макаров "Агентству. Новости".