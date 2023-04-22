Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Вместо того, чтобы объявлять "вторую волну" мобилизации (хотя указ Путина о "первой" официально не отменен), российские власти придумывают все больше инструментов, которые позволят и отправить тысячи мужчин на фронт, и избежать массового недовольства в обществе. Один из них — увеличение числа тех, заключивших контракт с Минобороны. Дарья Таланова и Никита Кондратьев обнаружили в соцсети "ВКонтакте" 75 тысяч рекламных постов с призывом отправиться на фронт (причем 70% из них появились в последние недели) и проанализировали, как власти РФ развернули столь масштабную кампанию через аккаунты больниц, центров занятости, библиотек и даже детских садов.

В августе 2022 года "Важные истории" рассказали, как российские военные совершали военные преступления во время оккупации села Андреевка в Киевской области. Один из военнослужащих, Даниил Фролкин, признался в убийствах и мародерстве — а еще вспомнил, как одного из его сослуживцев тогда нашли убитым. После этого с журналисткой Екатериной Фоминой связался украинец Виктор Рыбицкий, который сообщил, что это его брат убил военного, потому что тот пытался изнасиловать его жену. На следующий день убили уже самого мужчину — россияне размозжили ему лицо лопатой.

Славянска-на-Кубани — небольшой город в 80 км от Краснодара, в местной церкви служит 86-летний отец Виктор (Пивоваров). Сразу после начала вторжения в Украину он стал осуждать войну в своих проповедях — о них даже не стали рассказывать на сайте храма, чтобы не было проблем с законом. Спустя год в церкви заметили новую прихожанку — посреди службы она выбежала на улицу и начала кричать, что священнослужителя ждут проблемы. На следующий день к отцу Виктору пришли полицейские, сообщившие, что против него возбуждено дело о "дискредитации" российской армии. Валерия Шустваль поехала в Краснодарский край, чтобы поговорить со священником о его жизни, взглядах на действия российских властей и реакции прихожан на антивоенные проповеди.

"Русская служба BBC": Линия фронта проходит не только в Донбассе

В этом году в двух крупнейших московских художественных музеях — Третьяковской галерее и Пушкинском — сменились руководители. Сначала с Зельфирой Трегуловой, а затем с Мариной Лошак просто не продлили контракты, истекавшие в 2023-м. На смену Трегуловой пришла дочь бывшего генерала ФСБ Елена Проничева (она стала первым директором Третьяковки без искусствоведческого образования), на смену Лошак — Елизавета Лихачева, ранее руководившая Музеем архитектуры. Амалия Затари рассказывает, как и почему государство решилось на громкие кадровые перестановки и что это говорит об изменении культурной политики на фоне продолжающегося вторжения в Украину.

В 2020 году Светлана переехала из России в Киев — на родине она жить не хотела из-за политической ситуации и, получив диплом педиатра, решила продолжить обучение в Украине. В середине февраля она повезла племянницу к родственникам в Израиль и вернулась в страну 22 февраля — спустя два дня у девушки было дежурство. Когда началось полномасштабное вторжение, Светлана продолжила работу и проводила операции, когда за окном звучали сигналы воздушной тревоги, а в больнице время от времени отключали свет и воду. Марина-Майя Говзман поговорила с медиком о том, каково это — работать врачом в Украине, когда у тебя российский паспорт.

Бонус: что послушать — подкаст о туркменском диктаторе, который передал власть сыну, но потом захотел вернуть ее себе

Год назад президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, возглавлявший страну с 2006 года, объявил о желании покинуть свой пост — президентские выборы без проблем выиграл его сын Сердар. Судя по всему, Бердымухамедов-старший надеялся сохранить теневые рычаги управления страной, но его преемник оказался куда более самостоятельным — среди прочего, он снял со своих постов некоторых влиятельных родственников и провел несколько встреч с зарубежными лидерами. Кажется, уже экс-президенту это не очень нравится, и поэтому сейчас он пытается повернуть транзит власть вспять. О политических перипетиях в одной из самых закрытых стран мира журналист Владислав Горин поговорил с экспертом по центральноазиатской политике Галией Ибрагимовой.