Отравление Навального: какой реакции Запада ждать России?

После заявления немецких властей о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок", канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России провести расследование произошедшего. Русская служба Би-би-си узнала у политологов, какой реакции Запада ждать России и какую позицию может занять Кремль.

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Каких последствий ждать России?

Эксперты обращают внимание на различие в ситуациях со Скрипалями и Навальным: тогда предполагаемое преступление произошло на территории Великобритании, сейчас — на территории России. "Градус конфликта с Европой будет намного ниже", — считает глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая: по крайней мере, в этот раз нельзя обвинить Россию в использовании боевых отравляющих веществ на чужой территории.

"Речь не о том, что предположительно было покушение на одного из оппозиционеров в России, речь о нарушении конвенции о запрете химического оружия. Это реально очень сильная история", — возражает политолог Евгений Минченко. То, что за последние годы "Новичок" мог использоваться уже дважды, дает кумулятивный эффект, считает эксперт.

Генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов предполагает, что Россия может ждать инспекция Организации по запрещению химоружия. И это не единственное последствие.

"Если этот кризис не будет быстро урегулирован, он сведет на нет все те скромные шаги вперед в отношении к Западу, которые мы могли фиксировать, — говорит Кортунов. — В Москву должен приехать Макрон в ближайшее время. Приедет или нет? Были надежды, что как-то сдвинется процесс по урегулированию в Донбассе, были идеи провести в сентябре саммит Нормадской четверки. Состоится он теперь? Большие сомнения".

Вице-президент Центра политических технологий Андрей Макаркин, наоборот, видит сдерживающие факторы для санкций и прочих последствий для России.

'У Запада есть два тезиса, оставшиеся с холодной войны. Первый тезис — не надо загонять в угол, потому что иначе в России восторжествуют наиболее антизападные силы и страна станет непредсказуемой, а сейчас можно вести диалог по каким-то вопросам, в которых без России нельзя обойтись — например, по Сирии", — говорит он.

Второй тезис — в том, что надо разделять политику и экономику, рассказывает эксперт. Он напоминает, что, когда Россия ввела войска в Афганистан, президент США Рональд Рейган с трудом побудил западные страны, зависящие от советского газа, присоединяться к санкциям.

"Россию не изолируют. Даже большевиков не смогли изолировать", — говорит Макаркин. Он замечает, что до объявления властей Германии о 'Новичке' Ангела Меркель твердо заявляла, что ситуация с Навальным не повлияет на газопровод "Северный поток — 2" и что он будет достроен.

Как отреагирует Москва?

Главная проблема для Москвы — решить, как реагировать на требования тщательного расследования, говорит Татьяна Становая.

"В Москве рассчитывали на то, что вещество не найдут, а нет вещества — нет и отравления. Теперь, когда оно появилось, Москва попытается втянуться в хорошо известную игру — получи доказательства. Они будут затягивать процессы и требовать от Германии предоставить данные анализов, и тут открывается поле для разных спекуляций. Можно сказать, что данные сомнительные и их не хватает", — рассуждает эксперт. Россия сделает все, чтобы избежать прямой ответственности за то, что произошло с Навальным, считает она.

"Российской стороне очень важно провести расследование этой истории и обеспечить прозрачность информации. Жесткая оборона в стиле "вы все врете" вряд ли будет эффективной", — считает Минченко.

Россия привыкла прятаться за снисходительно-безразличным отношением к западным обвинениям, замечает Андрей Кортунов. "Но сейчас выиграть информационную войну России будет очень трудно. Сколько бы мы не говорили, что у нас в Омске считают по-другому, мировое общественное мнение примет версию немцев".

Татьяна Становая не верит, что Владимир Путин может позволить провести открытое расследование. Хотя в его же интересах выяснить, что произошло, добавляет эксперт: "Допустим, что за этим стояли некие криминальные элементы — не друзья Путина, не какие-то люди с высокими постами. Тогда сам факт того, что произошло отравление "Новичком", ставит вопросы и дееспособности власти, и обеспечения безопасности государством таких веществ. Очевидно, что Путин сам хочет знать, что случилось — конечно, если это был не сам Путин".