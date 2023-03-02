Как пишет "Агентство", РКД был сформирован в августе 2022 года из эмигрировавших в Украину россиян, придерживающихся правых и даже близких к нацистским взглядов. Среди них есть те, кто воевал в Донбассе с 2014 года. Представители корпуса в интервью Deutsche Welle утверждали, что формирование сражается в составе ВСУ.

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В Telegram-канале корпуса сообщается, что его бойцы до образования РКД в составе других формирований участвовали в боях в Киевской области. Впоследствии, утверждали представители корпуса, они объездили "весь фронт". Участники РКД рассказывали "Радио Свобода", что прошли проверку украинских спецслужб (представители властей это не комментировали).

В публикациях в своем Telegram-канале РДК открыто заявляет о приверженности "право-консервативным и традиционалистским взглядам и убеждениям", а участники формирования настаивают, что они "русские, не россияне". Корпус называет путинский режим "врагом России и русских" и заявляет об отказе от любых форм сотрудничества с действующей властью в Кремле.

Руководитель РКД — Денис Капустин, также известный под псевдонимом Никитин. В начале 2000-х годов его семья переехала в Германию по программе переселения этнических евреев и их потомков. Будучи подростком, Никитин увлекся боями без правил и околофутбольной культурой; это хобби сохранилось у него и после возвращения в Россию. "Я не люблю футбол, я люблю мордобой. Я не могу назвать ни одного игрока, я не знаю истории клуба, я с трудом нашел стадион. Мне нравится адреналин, беготня по городу, выходы на поляну, экшен", — говорил мужчина в одном из интервью. Капустина неоднократно задерживали за организацию фанатских побоищ и участие в них.

В 2008 году будущий основатель РКД создал бренд одежды White Rex, который в дизайне использовал отсылки к нацистской символике и лозунгам. "Вне контекста многие посты White Rex [в фейсбуке] не сразу выглядят так, как будто они продвигают идеологию белых националистов. Скорее, посты и продукты используют закодированные отсылки к нацистской символике. В посте в фейсбуке от сентября прошлого года женщина-модель демонстрирует футболку с подписью: SS for Sweet n' Sexy", — писало в 2018 году издание Huffington Post.

До переезда в Украину в 2017 году Никитин организовывал турниры по боям без правил в России. "Коммерсантъ" в одном из репортажей сообщал, что на ринг выходили известные в стране представители неонацистского сообщества, а многие участники поединков и болельщики имели недвусмысленные татуировки. Проходили турниры и в европейских странах, в них также участвовали представители ультраправых движений. По данным Der Spiegel, украинские полицейские задерживали Никитина по подозрению в производстве амфетамина.

Согласно оценке немецкой полиции, основатель РКД — "один из самых влиятельных активистов в неонацистской среде". В 2018 году в интервью The Guardian Капустин (Никитин) рассуждал: "Если мы будем убивать одного иммигранта каждый день, это будет 365 иммигрантов в год. Но в любом случае приедут еще десятки тысяч. Я понял, что мы боремся со следствием, а не с основной причиной. Так что теперь мы боремся за умы не на улице, а в социальных сетях".