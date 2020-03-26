Пандемия коронавируса: почему в одних странах все ходят в масках, а в других - далеко не все?

Попробуй выйти на улицу без маски где-нибудь в Гонконге, Сеуле или Токио, и на тебя тут же посмотрят неодобрительно.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

С начала вспышки коронавируса жители некоторых городов и даже стран сразу приняли ношение лицевых хирургических масок как должное, боясь общественного осуждения.

Но во многих других городах и странах - в Британии, США, Москве, Сиднее или Сингапуре - по-прежнему совершенно приемлемо ходить по улице с открытым лицом.

Дело тут не только в правительственных директивах или советах врачей, но еще и в культурных привычках и опыте прошлых лет.

Станет ли ношение масок привычным делом для всех по мере усиления пандемии?

Что советуют специалисты?



С начала нынешней вспышки коронавируса официальный совет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был однозначен: только две категории людей должны носить маски - те, кто болен и имеет симптомы, и те, кто осуществляет уход за людьми с коронавирусной инфекцией.

Никому больше носить маску не нужно, и тому есть несколько причин.

Первая - это то, что маска не является надежной защитой от вируса, исходя из текущего представления о том, что вирус распространяется через мельчайшие частицы слюны. Именно по этой причине медики говорят, что частое мытье рук с мылом гораздо более эффективно.

И во-вторых, снятие маски требует особой аккуратности, поскольку можно занести вирус на руки; к тому же ее ношение может создать ложное ощущение безопасности.

Тем не менее в некоторых азиатских странах маски носят поголовно все - там это воспринимается как более безопасный способ защитить и себя, и окружающих.

В материковом Китае, в Гонконге, Японии, Таиланде и на Тайване люди исходят из того, что каждый человек может быть переносчиком вируса, даже здоровый. Поэтому в качестве жеста доброй воли ты, нося маску, защищаешь других от своей потенциальной инфекции.

Власти некоторых из перечисленных стран призывают носить маски вообще всех, а в некоторых районах Китая вас даже могут арестовать или оштрафовать за появление на людях без оной.

А в Индонезии и на Филиппинах люди, живущие в крупных городах, сами стали носить маски, чтобы защитить себя, поскольку есть опасения, что в этих странах очень много не зафиксированных статистикой случаев.

Нормальное явление



Для многих из этих стран ношение маски было совершенно нормальным явлением еще до начала вспышки нынешней коронавирусной инфекции.

Они даже стали чем-то вроде модного аксессуара: в какой-то момент в Гонконге стали очень популярны маски японского бренда Hello Kitty с ее узнаваемой эмблемой - белой кошечкой.

В странах Юго-Восточной Азии люди привыкли носить хирургические маски в том случае, если им приходится идти на люди, но они не здоровы, или же в период цветения при симптомах аллергии, там считается невежливым открыто чихать или кашлять.

Вспышка вируса Sars в 2003 году, которая поразила несколько стран этого региона, также показала важность ношения масок, особенно в Гонконге, где смертность была особенно высокой.

Так что главное отличие в отношении к маскам на Западе и в Азии заключается в том, что в азиатских странах люди сравнительно недавно переживали эпидемии и хорошо помнят, как это было ужасно.

Кроме того, в Юго-Восточной Азии, особенно в густонаселенных городах, многие носят маски на улице просто из-за уровня загрязнения.

Но не все придерживаются этой тенденции даже в Азии: здесь в Сингапуре власти призывают население не носить маски, чтобы их хватило для работников сферы здравоохранения, поэтому большинство людей ходят по улицам без масок. Плюс к этому, сингапурцы в достаточной степени доверяют своему правительству и прислушиваются к официальным рекомендациям такого рода.

Маска как социальный сигнал



Есть мнение, что повсеместное ношение масок - знаковая вещь, наглядно напоминающая об опасности коронавируса; своего рода стимул к тому, чтобы лучше соблюдать правила личной гигиены.

"Ежедневное надевание на себя маски до выхода из дома - это как ритуал, обряд, что-то вроде облачения в спецодежду, а совершая любое обрядовое поведение, человек ощущает необходимость следовать тому, что символизирует эта конкретная униформа - то есть [в данном случае] следовать правилам гигиены, не трогать лицо, избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию", - говорит Дональд Лоу, профессор Гонконгского университета науки и технологии, занимающийся поведенческой экономикой.

Ну и потом, по мнению некоторых, каждое, даже самое небольшое, усилие важно в войне с коронавирусом.

"Мы не можем сказать, что маски неэффективны, но мы исходим из того, что какую-то защиту они дают, поскольку именно их мы выдаем работникам здравоохранения", - говорит Бенджамин Каулинг, эпидемиолог из Гонконгского университета.

"Если в людном месте на большинстве людей надеты маски, то, на мой взгляд, это повлияет на передачу вируса, а в настоящий момент мы прибегаем к любому мало-мальски работающему средству, которое бы помогло сократить число зараженных - здесь всё важно", - полагает эпидемиолог.

Но не всё так просто: в некоторых странах, например, в Японии, Индонезии, Таиланде, масок уже не хватает, а в Южной Корее ввели ограничения на их выдачу или продажу.

Есть также опасения, что люди станут повторно использовать одноразовые маски - что негигиенично - или покупать их на черном рынке или же вообще носить самодельные маски, которые будут плохого качества, а то и просто бесполезны.

В азиатских странах людей без масок осуждают до такой степени, что порой не пускают в магазин или в учреждение.

В Гонконге ряд таблоидов опубликовали недавно развороты с фотографиями выходцев из западных стран без масок, веселящихся большими группами в районе баров и ночных клубов. Местных жителей такая беспечность западных экспатов и туристов возмутила.

Есть и обратные примеры.

В тех странах, где ношение маски не стало нормой, как на Западе, те, кто все-таки ходит в маске, часто испытывают на себе недоверие и даже агрессию со стороны окружающих. Не помогает и тот факт, что чаще всего в маске ходят азиаты.

Однако те страны, которые выступают за повсеместное ношение масок, возможно, более правы, поскольку ведущие специалисты все больше подвергают сомнению официальную политику ВОЗ в этом вопросе.

О чем говорят неучтенные случаи



Во-первых, есть новые данные о том, что так называемых "скрытых переносчиков" - то есть здоровых людей, имеющих в организме коронавирус, но не проявляющих или никаких симптомов, или очень незначительные, - гораздо больше, чем врачи думали поначалу.

В Китае, как полагают, треть от всех, у кого обнаружен коронавирус, не имеют никаких симптомов вообще. Об этом говорится в засекреченных данных китайского правительства, на которые ссылается газета South China Morning Post.

На круизном лайнере "Даймонд Принцесс", стоявшем на причале в Йокогаме, примерно половина из более 600 выявленных на борту случаев инфекции не сопровождались никакими симптомами.

Схожий процент бессимптомных случаев зафиксирован в Исландии - стране, проведшей больше тестов в процентном отношении к общей численности населения, чем любая другая страна мира.

В отношении этого явления превалирует мнение, что раз эти люди не имеют явно выраженных симптомов, то они не очень заразны. Но теперь специалисты в этом не очень уверены и потому рассуждают так: если все будут носить маски, то тогда эти скрытые переносчики могут не превратиться в распространителей инфекции.

Только что опубликованные данные о случаях заражения в Китае говорят о том, что те самые "неучтенные случаи инфицирования" или же те люди, кто не имел симптомов или имел, но очень слабовыраженные, были заразными и ответственны за заражение до 80% выявленных случаев Covid-19.

Правда, это данные только лишь одного исследования, так что, разумеется, дальнейшее изучение этого вируса и путей его распространения откорректирует общую картину.

Как и ношение лицевых масок может превратиться, по мере разрастания пандемии и обретения нами лучшего понимания этого коронавируса, в нечто само собой разумеющееся, независимо от принятых культурных норм и прежнего опыта.

Что носят в Лондоне?



В британской столице, где выявлено самое большое число зараженных в стране, ношение масок пока не стало нормой.

Правда, всю серьезность ситуации с распространением нового коронавируса, лондонцы прочувствовали только на этой неделе, когда власти ввели жесткий карантин.

И даже несмотря на это, в переполненных вагонах метро в утренние и вечерние часы в масках ездят далеко не все.

Даже работники крупных супермаркетов до недавнего времени работали без масок и лишь недавно перешли на обслуживание покупателей в одноразовых перчатках.

В среду вечером одна из крупных британских сетей супермаркетов Waitrose разослала своим клиентам письмо о внедрении 5-ступенчатого плана по соблюдению мер гигиены, где сообщается, что все их сотрудники "получат специальные лицевые щитки в качестве дополнительного защитного слоя".

К тому же купить маски часто сложно - во многих аптеках их раскупили - или же они баснословно подорожали. В одном из хозяйственных магазинов в центре Лондона на этой неделе лицевые маски многоразового использования продавались за 8-9 фунтов (9-10 долларов).

Что в Москве?



В России, как и в Британии, ношение масок пока не стало нормой.

Этому не способствует и противоречивая информация в СМИ: в часто повторяющемся по телевидению просветительском ролике говорится: "мойте руки и ходите в масках", тогда как многие специалисты, в частности, и в популярной передаче "Здоровье", говорят, что маски нужны только больным.

На специальном российском информационном сайте по коронавирусной инфекции в разделе "7 шагов по профилактике коронавируса" не сказано ни слова о ношении маски.

26-летняя москвичка Настя, вынужденная ездить на работу, признается, что в час-пик в метро она в маске одна.

"Сегодня я ехала в метро и была в ужасе от того, что на эскалаторе почти все держатся голыми руками за поручень", - говорит она.

Настя не столько боится заболеть сама, сколько передать вирус своим пожилым родителям, поэтому ее особенно обескураживает отсутствие четкой информации и безразличие многих москвичей.

Несмотря на то, что в масках мало кто ходит, в свободной продаже их почти нет, а те что удается найти, в Москве могут продаваться по 30 руб.за маску.