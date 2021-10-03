Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров

Тайные сделки и скрытое от глаз имущество сотен мировых лидеров, политиков и миллиардеров стали достоянием общественности благодаря одной из крупнейших в истории утечек финансовых документов. Новое офшорное досье окрестили Pandora Papers.

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Более 650 журналистов под началом Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников.

Документы, среди прочего, связывают российского президента Владимира Путина с тайными активами в Монако и указывают на то, что премьер-министр Чехии, магнат Андрей Бабиш, которому через неделю предстоят выборы, не задекларировал офшорную компанию, на которую были приобретены две виллы на юге Франции.

Новое досье продолжает традицию последних семи лет, за которые в публичное пространство несколько раз утекали финансовые документы из офшоров. Самые известные из них: FinCen, "Райское досье", Panama Papers и LuxLeaks.

Благодаря новой утечке медиа-партнеры ICIJ, включая программу Би-би-си "Панорама", получили доступ к 12 млн документов компаний, оказывающих финансовые услуги в офшорных юрисдикциях — странах, где действуют льготный налоговый режим, необременительная отчетность и предельно облегченный порядок регистрации и ликвидации компаний.

Документы утекли из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.

Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.

Одним из главных откровений стал масштаб скупки недвижимости в Великобритании известными и обеспеченными персонажами через тайные, но вполне легальные офшорные схемы. В утечке содержатся сведения о 95 тысячах компаний, использованных с этой целью.

Что еще раз подчеркивает, что британские власти так и не выполнили многочисленные обещания создать реестр офшорных владельцев недвижимости, несмотря на озабоченность общества тем, что подобные инвестиции могут служить инструментом отмывания незаконных доходов.

Вот лишь один пример. Семью президента Азербайджана Ильхама Алиева обвиняли в грабеже собственной страны. Pandora Papers указывают на то, что Алиевы и их приближенные имели отношение к сделкам с недвижимостью в Великобритании на сумму более 400 млн фунтов (это более полумиллиарда долларов США).

Некоторые сделки Алиевых способны вогнать в краску британские власти. Так, например, первая семья Азербайджана, похоже, заработала более 30 млн фунтов на продаже одного из своих зданий во Владения короны (Crown Estate). Это империя недвижимости и земель стоимостью в десятки миллиардов фунтов, которая принадлежит королеве, но управляется в интересах подданных.

Офшорные владения мировых лидеров в Британии

Король Иордании тайно приобрел дома в США (Малибу и Вашингтон) и в Британии (Лондон и Аскот). Три шикарных особняка в Калифорнии обошлись ему в $68 млн. У короля имеются и апартаменты в Вашингтоне, где учился его сын. А в Британии королю среди прочего принадлежит вот эта недвижимость у Букингемского дворца. Здание слева и три квартиры в доме справа.

Алиевы, первая семья Азербайджана, создали масштабную сеть офшоров для тайного вложения денег. Из досье следует, что семья и приближенные Алиева вложили в британскую недвижимость свыше $500 млн. Недвижимость в центре Лондона за 33 млн фунтов оформлена на 11-летнего сына президента. В 2018-м они продали за 66 млн фунтов недвижимость, купленную за 35 млн 10 годами ранее.

Многие сделки, отраженные в утекших документах, являются полностью законными.

Но, по словам Фергуса Шиля из ICIJ, "масштаб утечки беспрецедентен, и она наглядно демонстрирует, какие услуги офшорные компании могут предложить желающим припрятать сомнительные доходы или уйти от налогов".

"Они используют офшорные счета и трасты, чтобы скупать недвижимость в других странах на миллионы долларов и обогащать себя и семью за счет простых граждан".

ICIJ уверен, что это расследование откроет ящик Пандоры — отсюда и название, Pandora Papers.

Калифорнийские особняки короля Иордании



Документы проливают свет на то, как король Иордании Абдалла II тайно скупил недвижимость на 100 млн долларов в США и Великобритании.

За два десятилетия правления, которые сопровождались обвинениями в авторитаризме, король приобрел 15 домов и квартир в фешенебельных районах Калифорнии и Англии.

Королевские юристы говорят, что Абдалла II купил все на личные сбережения, которые он тратит, в том числе, и на нужды граждан Иордании. Оформление через офшоры они называют обычной практикой в среде известных людей, озабоченных безопасностью и неприкосновенностью частной жизни.

Репортажи на основе Pandora Papers будут появляться в СМИ-партнерах ICIJ и в других изданиях еще не один день. Нам расскажут и о спрятанном в офшорах полумиллиардном состоянии президента Кении Ухуру Кеньятты, богатствах ближайшего окружения премьера Пакистана Имрана Хана и о том, что сделал Владимир Зеленский с долей в офшорной компании перед тем, как выиграть выборы президента Украины в 2019 году.

Как 11-летний мальчик стал хозяином дома в Лондоне



Pandora Papers содержат свидетельства того, как семья азербайджанского лидера Алиева приобрела 17 объектов недвижимости в Великобритании, включая офисное здание за 33 млн фунтов для его 11-летнего сына Гейдара.

Здание в самом дорогом лондонском районе Мэйфэр было куплено компанией Mallnick Holdings, которая принадлежала семье президента Ильхама Алиева с 2009 года. Через месяц право собственности переоформили на Гейдара.

В результате анализа утекших финансовых документов также выяснилось, что другое офисное здание, неподалеку, семья Алиевых в 2018 году продала во Владения Короны за 66 млн фунтов. В Crown Estate сообщили, что перед покупкой были проведены все предусмотренные законом проверки, а сейчас проходит повторная.

Британское правительство, со своей стороны, заверило, что борется с отмыванием денег путем ужесточения законов и запустит реестр офшорных владельцев недвижимости, как только в графике законодательной деятельности найдется для этого время.

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