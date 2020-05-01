Папа Франциск 1 мая помолился за всех трудящихся

Папа Римский Франциск помолился за всех трудящихся, пожелав, чтобы у все была работа. Соответствующую видеотрансляцию провел информационный портал Ватикана Vatican News.

1 мая Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, отца Иисуса Христа.

"Помолимся за всех трудящихся. Чтобы у каждого была работа, чтобы всем платили справедливо и чтобы все могли иметь достоинство труда и удовольствие отдыха", — сказал глава Святого престола во время утренней мессы в Доме святой Марфы в Ватикане.

Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа Римский Пий XII.