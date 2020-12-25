Папа Франциск призвал делиться вакцинами от COVID-19

Пандемия не знает границ, заявил понтифик в рождественском послании. Папа римский призвал поддержать безработных и пострадавших от домашнего насилия во время локдаунов.

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Папа римский Франциск призвал страны мира делиться вакцинами от заболевания COVID-19. "Нам нельзя воздвигать стены в свете вызова, не знающего границ", — подчеркнул понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католического Рождества в пятницу, 25 декабря. Формат мероприятия был изменен из-за пандемии, глава Святого престола не выходил на центральный балкон Собора святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск особо выделил необходимость поддерживать безработных или пострадавших от экономических последствий пандемии, а также женщин, столкнувшихся с домашним насилием во время локдаунов. Кроме того, понтифик призвал мир сплотиться и помощь странам, страдающим от конфликтов, гуманитарного кризиса и последствий природных катастроф. "В этот исторический момент, отмеченный экологическим кризисом и серьезным экономическим и социальным неравенством, которые пандемия лишь ухудшила, тем важнее признавать друг друга как братьев и сестер", — отметил глава римско-католической церкви.

Распространение вируса в мире

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен более чем у 79 млн жителей планеты, свыше 1,7 млн больных с вызываемой им инфекцией COVID-19 умерли, более 56 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (19,1 млн) и летальных исходов среди инфицированных (около 337 тысяч) приходится на США. Страны начинают массовую вакцинацию от инфекции.