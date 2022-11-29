Папа римский: чеченцы и буряты — "самые жестокие" участники войны. Власти РФ: это извращение и влияние "ЛГБТ-лобби"

В опубликованном 28 ноября интервью христианскому журналу America папа Франциск сделал несколько резонансных заявлений о боевых действиях в Украине. С одной стороны, понтифик прямо возложил ответственность за развязывание войны на Кремль, а говоря об ответственных за агрессию, признался, что не называет имени Владимира Путина, потому "нет необходимости называть имя и фамилию". С другой стороны, папа обвинил в особой жестокости представителей неславянского населения России. На это обратили внимание представители российских властей, раскритиковавшие главу католической церкви в двойных стандартах, примитивности, "извращении" — а ещё принадлежности к "ЛГБТ-лобби".

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"Когда я говорю об Украине, я говорю о людях, которые приняли мученическую смерть. Если у вас есть мученики, то есть и те, кто мучает их. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вторгшихся войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не [придерживаются] русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, вторгается российское государство. Это абсолютно ясно.", — заявил Франциск (цитата по "Медузе").

Вот как на это заявление отреагировали представители российских властей:

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины".

Позднее Захарова сделала еще одно заявление: "Что Ватикан нам скажет о мученичестве многонационального советского народа? Может, имеет смысл сначала порассуждать о католическом покаянии перед православными за век 20-й, и мусульманами за многие предыдущие?"

Александр Авдеев, посол России в Ватикане: "Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа" (вечером 28 ноября Авдеев посетил дипломатическую службу Ватикана и выразил официальный протест)

Александр Цыденов, губернатор Бурятии: "Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей — а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население — как минимум, странно. История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Например, геноцид индейцев в Северной Америке. Или кто-то скажет, что Крестовые походы были полны добродетели?! Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства — город Белград или целое государство — Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. Российская армия, в числе которых воины Бурятии — защищает свою страну и мирное население. […] И если наших воинов заметили — значит, они хорошо делают свое дело"

XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, лидер одной из крупнейших буддистских общин России: "Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. Потому наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родину от фашизма, как наши деды и прадеды".

Магомед Даудов, спикер парламента Чечни: "Как может позволить себе столь примитивно рассуждать в национальном вопросе духовный лидер, в чью епархию входят представители большинства народов мира?! Хотя, если призадуматься, история всегда повторяется в виде фарса. И следуя этой логике, следующее заявление от папы римского будет объявление крестового похода против РФ. Те, средневековые предтечи нынешнего понтифика, тоже объявляли "неправильными" те или иные народы и страны. Таким образом, снимая с себя ответственность за те грабежи и убийства, с которыми они шли в чужие края"

Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни: "Сейчас про чеченцев решил высказаться и Папа Римский. Посоветовали бы ему спросить о жестокости или доброте чеченских бойцов у жителей Донбасса, которые восторженно, в один голос приветствуют наших братьев, положительно характеризуют их, благодарят за защиту от нацистов и восхищаются их воспитанностью, добрым нравом и культурностью. Но мы понимаем, что по сути Папу Римского и других европейских лидеров главным образом не устраивает именно жесткая и ультимативная позиция главы Чеченской Республики и его команды против всемирного ЛГБТ-лобби"