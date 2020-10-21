Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы
Foto: Reuters/Scanpix

Папа римский Франциск поддержал однополые гражданские союзы. Этот вопрос был затронут в интервью для документального фильма "Франческо", премьера которого состоялась на Международном кинофестивале в Риме. "Гомосексуалы имеют право жить в семье.
Они божьи дети. Законы о гражданских союзах должны распространяться и на них", — приводит слова предстоятеля Римско-Католической Церкви Associated Press.

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Франциск уже выступал в поддержку однополых гражданских союзов как альтернативы гомосексуальным бракам, которые он категорически осуждал. Тогда Хорхе Марио Бергольо, будущий папа римский, был архиепископом Буэнос-Айреса. В качестве понтифика он сделал такое заявление впервые.

В Италии однополые гражданские союзы были легализованы в 2016 по требованию Европейского суда по правам человека. Против этого активно выступали католические организации и партии консервативного толка. В том же году папа Франциск заявил, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.

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