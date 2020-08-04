Папуасский самолет не выдержал веса контрабандного кокаина и разбился

В Папуа — Новой Гвинее разбился перегруженный самолет, который перевозил в Австралию больше 500 килограммов кокаина, сообщает портал Mixnews со ссылкой на австралийскую полицию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Легкий самолет Cessna рухнул 26 июля практически сразу после взлета. В полиции уверены, что "жадность сыграла значительную роль" в инциденте, так как на аварию могла повлиять именно масса кокаина.

Кроме того, судно набрало небольшую высоту для того, чтобы его не обнаружил радар. Такие полеты австралийские правоохранители называют не только незаконными, но и опасными — в том числе для самих самолетов, выполняющих подобный маневр.

Стоимость партии кокаина полиция оценивает в $80 миллионов. В рамках расследования уже задержаны пятеро предполагаемых участников синдиката, базирующегося в Мельбурне. Помимо сговора ради импорта кокаина их подозревают в связях с итальянской мафией. Фигурантам дела грозит пожизненное лишение свободы.

Эту партию наркотиков местные власти называют крупнейшей из всех когда-либо конфискованных в Папуа — Новой Гвинее.