Пара из Китая нашла пропавшего сына спустя 30 лет. Помогла технология распознавания лиц

Мао Иня похитили, когда ему было два года. Отец вел его домой из яслей и остановился, чтобы взять ребенку воды.

Родители искали его по всей стране, мать Мао Иня раздала более ста тысяч листовок с объявлением о пропаже сына.

В понедельник на пресс-конференции, организованной министерством общественной безопасности Китая, родители встретились со своим 34-летним сыном.

"Я хотела бы поблагодарить десятки тысяч людей, которые нам помогли", - сказала мать Мао Иня Цзинчжи Ли, обращаясь к журналистам.

Что случилось с Мао Инем?



Мао Инь родился 23 февраля 1986 года. В январском интервью газете South China Morning Post еще до того, как Мао нашел родителей, мать говорила, что он был "очень умным, милым и здоровым" ребенком.

Когда Мао похитили, его семья жила в городе Сиань провинции Шенси. 17 октября 1988 отец Мао Иня Мао Чженьцзин вел сына домой из яслей.

Ребенок попросил воды, и они остановились у входа в отель. Отец налил сыну теплой воды и начал переливать ее из одной чашки в другую, чтобы она быстрее остыла. Он на мгновение отвернулся, и Мао Инь исчез.

Семья искала его, раздавая объявления на улицах Сианя и пригородов. В какой-то момент им показалось, что они нашли сына, но надежда оказалась ложной.

Мать Мао Иня уволилась с работы и посвятила все время поискам сына. Она объехала 10 регионов и раздала больше ста тысяч листовок. Но безуспешно.

За годы поисков она не раз рассказывала свою историю в эфире телешоу, прося о помощи. По информации South China Morning Post, она регулярно получала наводки на людей, каждый из которых мог оказаться ее сыном, но, расследовав около 300 таких наводок, так и не нашла Мао Иня.

В 2007 году Цзинчжи Ли стала волонтером организации Baby Come Back Home, которая помогает родителям искать пропавших детей.

Как пишут китайские государственные СМИ, она помогла 29 семьям воссоединиться с детьми. Но своего сына найти не могла.

Сегодня Ли говорит, что будет продолжать работать с этой организацией и дальше.

Как его нашли?



Как сообщают китайские государственные СМИ, в начале апреля полицейские получили информацию о мужчине из провинции Сычуань, которая находится примерно в тысяче километров от Сианя. Было известно, что много лет назад этого мужчину усыновили.

Чтобы установить родство между ним и потерявшими ребенка родителями, провели генетический тест. Он дал положительный результат. 34-летний мужчина оказался Мао Инем.

В полиции заявили, что мужчину помогла найти технология распознавания лиц. Фото маленького Мао Иня искусственно состарили, а потом начали искать совпадения в национальной базе данных, в которой помимо прочего есть записи с уличных камер видеонаблюдения.

По информации полицейских, ребенка много лет назад продали бездетной паре за шесть тысяч юаней (сегодня это 700 фунтов или около 61 тысячи рублей). Приемные родители вырастили Мао Иня под именем Гу Ниннин.

Цзинчжи Ли новости сообщили 10 мая, когда в Китае отмечается день матери. "Это лучший подарок в моей жизни", - сказала она.

Следствие по делу о похищении Мао Иня еще идет.

Трафик детей в Китае



Похищения и продажа детей - давняя проблема в Китае.

Официальных цифр по торговле детьми не публикуется, на сайте организации Baby Come Back Home - 14893 поста о пропавших мальчиках и 7411 - о девочках.

Если верить оценке, данной полицией в 2015 году, то можно говорить о 20 тысячах похищений в год.

В 2009 году министерство общественной безопасности создало базу ДНК, которая помогла найти более шести тысяч пропавших детей.

В мае 2016 года министерство запустило программу "Воссоединение". К июню 2019 года, по официальным данным, она помогла более четырем тысячам детей найти свои семьи.