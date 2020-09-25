Париж: злоумышленник с мачете напал на людей возле бывшей редакции Charlie Hebdo
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По меньшей мере два человека получили ранения в результате нападения у бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает BFM TV.

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Французские СМИ сообщают, что пострадавшие получили резаные раны. По предварительной информации, злоумышленник напал на людей с мачете. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

Газета Le Figaro пишет, что ранения получили двое человек, а не четверо, как сообщалось ранее. BFM TV в то же время сообщает, что пострадали четверо.

Сообщается, что власти 11-го округа Парижа, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады в этой части города и призвали людей не появляться на улицах района без острой необходимости.

В начале сентября журнал Charlie Hebdo повторно разместил на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых в январе 2015 года на редакцию напали радикальные мусульмане. Тогда жертвами нападения стали 12 человек, включая главного редактора, ведущих художников и двух полицейских.

Чтобы отметить начало суда над подозреваемыми в организации терактов в январе 2015 года, сатирический журнал в сентябре решил повторить публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, после чего в редакцию журнала стали приходить новые угрозы.

Charlie Hebdo отстаивает права на свободу слова, публикуя в том числе карикатуры на теракты и жертв террористов, критики издания считают, что оно часто переходит грань.

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