Парламент Эстонии планирует признать российский режим террористическим

Сегодня 85 депутатов передали в производство парламента проект заявления, осуждающего аннексию территории Украины, объявляющего кремлевский режим террористическим и предлагающего лишить РФ права вето в Совете безопасности ООН. Во второй половине дня комиссия по иностранным делам обсудит направление документа на пленарное заседание для дальнейшего обсуждения и голосования.

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Согласно проекту, эстонский парламент жестко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Депутаты заверяют, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения фальшивых референдумов. "Путем правонарушения никогда невозможно достигнуть правды. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", — отмечается в проекте заявления.

В документе депутаты также выражают поддержку расследованиям, начатым Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым проведение в отношении виновных судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. Delfi.lv) объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечается в проекте.

Кроме того, согласно предварительной версии заявления, парламентарии осуждают использование в рамках агрессии вооруженных формирований вроде ЧВК Вагнера, созданных при поддержке властей РФ. Депутаты считают необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и ЧВК Вагнера террористическими организациями.

Парламент Эстонии также намерен осудить объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право. Отмечается, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступления агрессии, представляет собой преступление против мира.

Рийгикогу, говорится в проекте заявления, поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против РФ и Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Также эстонский парламент просит Европейский союз н НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине, необходимой для отражения агрессии Российской Федерации и восстановления суверенитета Украины. Кроме того, согласно проекту, необходимо увеличить объем предоставляемой Киеву гуманитарной помощи и поддержать послевоенное восстановление государства. "Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", — отмечается в представленном сегодня документе.

В этом году Рийгикогу уже выступил с тремя заявлениями, осуждающими действия России и выражающими поддержку Украины: 18 января парламент принял представленное 28 депутатами заявление в поддержку территориальной целостности Украины, 23 февраля — представленное 86 парламентариями заявление об агрессии России против Украины и 21 апреля — представленное 84 членами Рийгикогу заявление о военных преступлениях Российской Федерации и геноциде в Украине.