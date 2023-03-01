Парламент Финляндии одобрил закон о членстве в НАТО

Принятие закона поддержали 184 депутата, только семеро проголосовали "против", передает Yle. Несмотря на результаты сегодняшнего голосования, Финляндия станет полноправным членом альянса только после ратификации ее заявки всеми 30 членами НАТО — пока что это не сделали Турция и Венгрия.

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Против принятия закона проголосовали шесть депутатов из "Союза левых сил" и единственный представитель правопопулистской партии "Власть принадлежит народу". Семь парламентариев отсутствовали в зале во время голосования, еще один воздержался.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявлял о намерении подписать закон о вступлении в НАТО сразу после принятия решения в парламенте.

Несмотря на одобрение законопроекта Финляндия не станет полноправным членом НАТО — для этого необходимо согласие на удовлетворение ее заявки, полученное от всех 30 членов альянса. На сегодняшний день такое решение еще не приняли Турция и Венгрия.

По данным Yle, сегодня венгерские власти начали формальный процесс рассмотрения заявки Финляндии. Как отмечает "Новая газета. Европа", ранее в среду президент страны Каталин Новак призвала венгерских депутатов одобрить расширение альянса.

Власти Турции на протяжении нескольких месяцев выдвигали дополнительные требования к Финляндии и Швеции, подавшим совместную заявку на вступление в НАТО. В последние недели отношения между Анкарой и Стокгольмом обострились из-за акции датского правого политика, сжегшего Коран перед турецкой дипмиссией в шведской столице. Тем не менее, на следующий четверг намечено возобновление переговоров между тремя странами и НАТО.