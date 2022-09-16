Парламент Казахстана одобрил введение семилетнего президентского срока и вернул столице прежнее название

На совместном заседании обеих палат казахстанского парламента были одобрены поправки к конституции республики, сообщает "Интерфакс". Как пишет агентство, соответствующий законопроект "единогласно поддержали все присутствовавшие на заседании 50 сенаторов и 99 депутатов мажилиса".

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Одобренные парламентариями изменения предполагают, что действие полномочий президента Казахстана будет увеличено с нынешних пяти до семи лет. Одновременно будет отменена возможность занимать эту должность больше одного срока.

Другая инициатива, поддержанная парламентом, — возвращение столице страны названия Астана. Три года назад город был переименован в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Во время заседания депутат Жанарбек Ашимжанов заверил, что казахстанцы не отрицают заслуги Назарбаева, однако жители хотели бы вернуть прежнее название столицы. "Присвоение в столице его имени международному аэропорту, нескольким памятникам, паркам, учебному заведению — это проявление уважения", — отметил парламентарий.

Теперь законопроект направят на подпись президенту Казахстана. Именно действующий глава государства, Касым-Жомарт Токаев, предложил изменить срок полномочий президента страны и провести в следующем году досрочные выборы. Инициатива о переименовании Нур-Султана в Астану исходила от депутатов, но ее Токаев ранее также поддержал (хотя в 2019-м сам предложил назвать столицу в честь своего предшественника).