Парламент Нидерландов назвал Россию спонсором терроризма

Большинство партий в нижней палате нидерландского парламента признали Россию государством — спонсором терроризма и призвали к всеобъемлющей поддержке Украины.

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Палата представителей нидерландского парламента признала Россию государством — спонсором терроризма из-за войны РФ против Украины. Об этом сообщило в четверг, 24 ноября, нидерландское новостное агентство ANO.

Как отмечается, такое решение поддержали подавляющее большинство партий, в том числе Народная партия за свободу и демократию, Трудовая партия, Христианско-демократическая партия и другие. Российская армия "структурно и преднамеренно" наносит удары по гражданским целям в Украине, говорится в документе.

Большинство парламентских сил также призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях. Накануне решение о признании России государством — спонсором терроризма принял Европейский парламент.

По словам министра иностранных дел Вопке Хукстры, признание РФ государством — спонсором терроризма не имеет для Нидерландов особых последствий, в отличие, например, от США. Министр добавил, что хотел бы посмотреть, есть ли поддержка такой инициативы в других странах Евросоюза или в НАТО, чтобы можно было совместно присвоить России этот статус.