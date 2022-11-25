Парламент Нидерландов назвал Россию спонсором терроризма
Foto: AP/Scanpix

Большинство партий в нижней палате нидерландского парламента признали Россию государством — спонсором терроризма и призвали к всеобъемлющей поддержке Украины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Палата представителей нидерландского парламента признала Россию государством — спонсором терроризма из-за войны РФ против Украины. Об этом сообщило в четверг, 24 ноября, нидерландское новостное агентство ANO.

Как отмечается, такое решение поддержали подавляющее большинство партий, в том числе Народная партия за свободу и демократию, Трудовая партия, Христианско-демократическая партия и другие. Российская армия "структурно и преднамеренно" наносит удары по гражданским целям в Украине, говорится в документе.

Большинство парламентских сил также призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях. Накануне решение о признании России государством — спонсором терроризма принял Европейский парламент.

По словам министра иностранных дел Вопке Хукстры, признание РФ государством — спонсором терроризма не имеет для Нидерландов особых последствий, в отличие, например, от США. Министр добавил, что хотел бы посмотреть, есть ли поддержка такой инициативы в других странах Евросоюза или в НАТО, чтобы можно было совместно присвоить России этот статус.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег