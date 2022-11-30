Парламент Сингапура декриминализовал секс между мужчинами
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Парламент Сингапура отменил закон об уголовном наказании за секс между мужчинами, действовавший с колониальных времен. Однако при этом была заблокирована возможность легализации однополых браков.

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Парламент Сингапура во вторник, 29 ноября отменил закон об уголовном наказании за секс между мужчинами, действовавший с тех пор, как страна была британской колонией. Согласно этому закону, гей-секс карался двумя годами тюремного заключения.

Закон в последнее время активно критиковали как дискриминирующий представителей ЛГБТ-сообщества. Ранее его несколько раз пытались отменить в судебном порядке. О намерении в скором времени отменить закон говорил летом премьер-министр островного государства Ли Сяньлун.

Представители местного ЛГБТ-сообщества приветствовали решение парламента. "Воздух, которым я дышу, определенно чувствуется гораздо легче теперь", — цитирует агентство AFP слова 39-летнего сингапурца Бенджамина Сюэ.

В 2018 году гомосексуальные связи декриминализовали в Индии.

Одновременно в Сингапуре закрыли путь к легализации однополых браков

Одновременно парламент Сингапура принял поправку в конституцию страны, закрепляющую определение брака исключительно как союза мужчины и женщины. Это закрывает путь к потенциальной легализации однополых браков, что вызвало разочарование у местного сообщества.

"Мы постараемся сохранить баланс […], чтобы поддерживать стабильное общество с традиционными гетеросексуальными семейными ценностями, но также оставить пространство для гомосексуалов, чтобы они могли жить своей жизнью и вносить свой вклад в общественную жизнь", — объяснил министр внутренних дел Сингапура К. Шанмугам, выступая в парламенте несколько дней назад.

По его мнению, размывание основ традиционного гетеросексуального брака "поставило бы под угрозу" правительственную политику в таких областях, как обеспечение населения жильем и здравоохранение.

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