Партия Меркель теряет лидерство, Германии грозит политический вакуум

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Германии, левоцентристская Социал-демократическая партия (СДПГ) с минимальным перевесом обходит консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель, находившийся у власти с 2005 года.

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В настоящий момент СДПГ прогнозируют порядка 25,8% голосов (примерно 205 кресел в бундестаге), ХДС — 24,1% (194 кресла). Для блока Христианских демократов (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 25% — это самый низкий показатель на федеральных выборах за все послевоенное время.

На третьем месте "Зеленые" с 14,6% (116 парламентских мандатов), далее — Свободная демократическая партия (11,5% — 91), ультраправая Альтернатива для Германии (10,5% — 84), партия "Левая" (4,9% — 39) и все остальные партии, набирающие в общей сложности 8,6%.

Примечательно, что молодые избиратели до 30 лет отдали большинство голосов (порядка 22%) за "зеленых". В целом, эксперты отмечают невероятный успех экоактивистов на этих выборах. Партии удалось улучшить свой прежний результат почти вдвое — 67 мандатов в Бундестаге прошлого созыва против прогнозируемых сейчас 116. Представители партии "Зеленых" и лоббисты экоповестки в европейских структурах уже назвали голосование в Германии "климатическими выборами".

Это предварительные цифры. Избирательные комиссии просят немцев запастись терпением, так как на подсчет результатов голосования по почте может уйти какое-то время.

После публикации промежуточных результатов лидер СДПГ Олаф Шольц заявил, что Германия проголосовала за перемены, хотя и признал, что борьба с ХДС весьма напряженная.

Шольц — известный и опытный политик. С 2018 года он занимает сразу две должности в правительстве — вице-канцлера и министра финансов. Перед выборами эксперты предрекали, что СДПГ под его началом улучшит свои позиии. В Бундестаге прошлого созыва социал-демократы занимали 152 места. Однако их нынешние результаты превосходят даже самые смелые ожидания.

Самой большой неожиданностью стала их победа в земле Мекленбург-Передняя Померания, которую более 30 лет представляла в парламенте Ангела Меркель.

Тот факт, что жители этой федеральной земли отдали свой мандат не однопартийцу Меркель, которая в этот раз не баллотировалась, а депутату от совершенно иной партии, эксперты объясняют популярностью лично Меркель, а не ХДС в целом.

Впрочем, о ее личной роли в политике Германии сейчас рассуждают практически все мировые СМИ.

"Ангела Меркель оставляет после себя трансатлантическое похолодание" — писала о ней накануне выборов влиятельная Wall Street Journal.

Как видно из этих заголовков, отношение к Ангеле Меркель может быть разное, но абсолютно все согласны в том, что она — одна из самых влиятельных политиков современности, чей уход с политической арены внесет изменения в ряд общемировых процессов.

Кроме того, судя по предварительным результатам, следующее правительство Германии будет коалиционным. А при отсутствии явного лидера среди партий, что является новой и необычной ситуацией для Германии, переговоры о создании коалиции могут сильно затянуться.

Главные материалы центральных СМИ тоже посвящены в понедельник выборам в Германии. Все они обращают внимание на то, что минувшая ночь не принесла никакой ясности.

Это голосование было поистине историческим, пишет Washington Post, потому что от его результатов зависит не только ближайшее будущее Германии, но и дальнейший курс всей европейской, а значит и мировой политики. Загвоздка в том, пишет издание, что никогда еще выборы в этой стране не заканчивались с таким ровным результатом.

Чем меньше разрыв между партиями, тем мучительнее будут переговоры о создании коалиции, предупреждают собеседники WP. Скорее всего, она будет состоять из трех партий, поскольку договоренности между двумя крупнейшими силами — Социал-демократической партией (СДПГ) и Христианско-демократическим союзом (ХДС) — маловероятны.

Как же так получилось, что столь важные выборы дали столь размытый результат? Просто немцы в смятении, считает Washington Post. За 16 лет жизни с Меркель они отвыкли от резких поворотов в политике.

Опросы, проведенные немецким институтом Allensbach Institute, показали, что около 40% избирателей определились с выбором лишь за неделю-две до дня голосования.

Деловая газета Financial Times удивляется, что такой важный критерий (особенно во времена пандемии), как экономика, мало учитывался практичными немцами при голосовании. Иначе трудно объяснить ситуацию, при которой мяч оказался на стороне мелких партий, которые и будут решать судьбу коалиции.

Газета Guardian приводит у себя любопытную статистику, собранную агентством Forschungsgruppe Wahlen, которая показывает, как сторонники двух крупнейших партий — СДПГ и ХДС — относятся к личности своих партийных лидеров.

58% проголосовавших за ХДС считают, что причиной неудачи партии на этих выборах стал ее новый председатель Армин Лашет; 28% сказали, что его приход никак не повлиял на партию — ни в лучшую, ни в худшую сторону, и только 11% думают, что он справляется со своей ролью.

В то же время в лагере его главных соперников — СДПГ — 70% избирателей считают триумф партии личной заслугой ее лидера Олафа Шольца, 21% относится к нему нейтрально, и лишь 5% сказали, что он вредит имиджу социал-демократов.

Многие эксперты отмечают, что дела у ХДС пошли не так хорошо с тех самых пор, как возглавлявшая партию на протяжении 18 лет (с 2000 года), Ангела Меркель отказалась от переизбрания на пост партийного лидера.

В понедельник-вторник руководства партий проведут свои внутренние встречи. Новый парламент должен открыть рабочую сессию не позднее, чем через 30 дней после выборов, то есть 26 октября. А вот переговоры по созданию коалиции, пишет Guardian, могут тянуться почти бессрочно, и будет большой удачей если новый год Германия встретит с новым правительством.