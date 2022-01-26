ПАСЕ полностью подтвердила полномочия делегации России

Несмотря на ряд нарушений Россией прав человека и принципа верховенства права, ПАСЕ признала полномочия делегации Госдумы. В резолюции это объясняется необходимостью поддерживать диалог с Москвой.

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выразила обеспокоенность рядом серьезных нарушений верховенства права и прав человека, имеющих место в Российской Федерации. Но, несмотря на это, решила подтвердить полномочия членов новой российской делегации без ограничений.

Принимая это решение, ПАСЕ указала, что "ЕС, НАТО, ОБСЕ и Соединенные Штаты, прямо критикуя поведения российских властей, не прерывали своих отношений с Москвой для того, чтобы поддерживать диалог по безопасности в Европе". Об этом говорится в резолюции "Обжалование на существенных основаниях нератифицированных полномочий парламентской делегации Российской Федерации", принятой в среду, 26 января, в Страсбурге. В поддержку этого документа высказались 97 депутатов, 41 проголосовало против.

Факты нарушений принципов СЕ

Полномочия новой российской делегации были обжалованы при открытии сессионного заседания ПАСЕ в понедельник, 24 января, со ссылкой на нарушения Россией принципов устава Совета Европы (СЕ). В частности, статей, в которых говорится, что каждая страна-член СЕ должна уважать принцип верховенства права и гарантировать соблюдение прав человека.

В десяти пунктах резолюции относительно полномочий делегации Госдумы, которую подготовил от имени мониторингового комитета ПАСЕ итальянский депутат-социалист Пьеро Фассино, перечисляются факты ухудшения ситуации в России с соблюдением фундаментальных прав и свобод в России. Среди них ассамблея называет преследование политической оппозиции, независимых журналистов, общественных активистов и неправительственных организаций.

Отдельно в документе упоминается закрытие правозащитного Центра "Мемориал", тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального, несовершенное избирательное законодательство, в соответствии с которым в сентябре 2021 были проведены выборы в Госдуму.

Кроме этого, ПАСЕ "выразило сожаление", что Россия до сих пор не выполнила "требований и просьб" ряда резолюций ассамблеи, принятых "в контексте войны 2008 года между Российской Федерацией и Грузией", а также "военного вмешательства в Донбассе и аннексии Крыма Россией". ПАСЕ также выразила "глубокую обеспокоенность эскалацией напряженности, угрожающей безопасности в Европе, и по поводу наращивания военных сил вдоль границы с Украиной".

Вывод: ратифицировать полномочия без ограничений

После этого в резолюции говорится, что "хотя приведенные опасения и оправдывают вопрос относительно уважения РФ ее обязательств как страны-члена СЕ", однако ПАСЕ является "уникальной панъевропейской платформой для политического диалога". "Ассамблея может играть важную свою роль только в том случае, если Россия будет принимать полноправное участие в работе ее органов", — отмечается в документе.

"Таким образом, ассамблея решает ратифицировать полномочия членов российской делегации", — таков окончательный вывод резолюции. Все предложенные поправки, направленные на то, чтобы полномочия российской делегации были ратифицированы даже с небольшими ограничениями (лишение ее членов избираться докладчиками ПАСЕ или входить в состав мониторинговых миссий), ассамблея не поддержала.