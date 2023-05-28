Патриарх Кирилл наказал протоиерея за "Троицу". Кто такой Леонид Калинин и что он сделал

Решение Владимира Путина перенести 4 июня "Святую Троицу" Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя привело к отставке протоиерея Леонида Калинина - одного из главных специалистов по церковному наследию в РПЦ.

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Патриарх Кирилл запретил его в священнослужении и уволил со всех должностей. Священник наказан за "воспрепятствование" перемещению "Троицы" в церковь - он согласился с музейщиками, что разрушающуюся икону в данный момент вывозить никуда нельзя.

Об отставке протоиерея говорится в указе патриарха, опубликованном в субботу на официальном сайте Московского патриархата. До этого священник возглавлял экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви. На протяжении 13 лет входил в патриарший совет по культуре и с 2015 года в должности епархиального древлехранителя Московской городской епархии отвечал за контроль за сохранением памятников церковного наследия, находящихся в собственности или пользовании церквей епархии.

55-летний протоиерей Леонид Калинин - потомственный священник и художник, в его роду были священник богослов и философ Валентин Свенцицкий, умерший в ссылке, и лауреат пяти Сталинских премий скульптор Евгений Вучетич. Он закончил Московский художественный институт им. Сурикова, руководил координационной группой специалистов по воссозданию храма Христа Спасителя и работами по художественному убранству Никольского кафедрального собора в Нью-Йорке. Службу священника начинал в Андрониковом монастыре, где также находится московский музей Андрея Рублева. Затем более 20 лет он прослужил настоятелем в храме священномученика Климента в Замоскворечье.

Теперь патриарх Кирилл не только уволил его со всех должностей, но и "запретил в священнослужении". Священник наказан за "воспрепятствование" принесению на праздник Троицы 4 июня иконы Андрея Рублева в церковь для "молитвенного поклонения". В чем именно выразилось "воспрепятствование", в указе не уточняется.

Однако известно, что 15 мая Калинин участвовал в заседании расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи по этому вопросу, а 23 мая - после публикации протокола совета в СМИ - комментировал его итоги в прессе.

Как он говорил журналистам, в РПЦ "с пониманием" отнеслись к выводам специалистов Третьяковки о том, что икону сейчас перевозить за пределы музея нельзя и что "во главе угла" должен стоять вопрос ее сохранности. Калинин также допускал, что 4 июня в храме Христа Спасителя вместо "Троицы" может быть выставлен список иконы (его был готов предоставить московский музей Андрея Рублева).

Ранее в разговоре с изданием РБК Калинин говорил, что у него появились вопросы, касающиеся перевозки иконы. По его мнению, для нее следовало бы создать "специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ" - тогда "не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности".

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Его замечания прозвучали в контексте того, что состояние иконы значительно ухудшилось после трехдневного нахождения в Троице-Сергиевой лавре в июле 2022 года.

После отставки протоиерей сказал ТАСС, что не комментирует решения руководства: "Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку".

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"Мы вместе отвечаем за эти святыни"

Участники заседания реставрационного совета 15 мая в момент обсуждения вопроса не знали, что через несколько часов РПЦ объявит о решении российского президента Владимира Путина передать "Святую Троицу" Андрея Рублева церкви, рассказал Би-би-си участвовавший в заседании совета доктор искусствоведения, завсектором древнерусского искусства в Государственном институте искусствознания (ГИИ) Лев Лифшиц.

Эксперты обращали внимание на то, что нахождение "Троицы" вне музейных стен почти неизбежно приведет к ее утрате, а любые перемещения даже на непродолжительное время приводят к резкому ухудшению состояния памятника. Калинин подробно расспрашивал реставраторов и искусствоведов о прошлогоднем опыте путешествия "Святой Троицы" в лавру и о том, что можно сделать для организации безопасного перемещения иконы.

В июле прошлого года, несмотря на многочисленные предостережения о риске резкого ухудшения состояния сохранности "Троицы", впервые за почти 80 лет икона была вывезена за пределы Москвы - в Троицу-Сергиеву лавру на торжества, посвященные 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.

После возвращения иконы нашли существенные изменения состояния сохранности "Святой Троицы" Рублева: 61 участок с "отставаниями паволоки (ткани, которая наклеивается на доску перед наложением грунта) и левкаса (грунта) с позолотой на полях иконы" (пять участков реставраторы назвали аварийными). Также специалисты отметили появление "многочисленных шелушений красочного слоя по контуру изображения волос ангелов", эти участки также признаны аварийными, имеющими тенденцию к увеличению и нуждающимися в срочной консервации.

Как выяснилось позже, транспортировка иконы до Троице-Сергиевой лавры и ее размещение в храме в прошлом году могли проходить с нарушениями: предоставленная для перевозки "Троицы" витрина не соответствовала необходимым требованиям - она не обеспечивала "поддержание необходимого температурно-влажностного режима (витрина с пассивным климатом)" и не была оснащена датчиками, фиксирующими данные температурно-влажностного режима.

На заседании 15 мая протоиерей Калинин требовал от музейщиков доказательств того, что икона стала быстро разрушаться именно после этого. Священник выяснял, было ли детальное обследование иконы до перевозки в лавру, кто отвечал за транспортировку и почему икону поместили не в климатическую капсулу, а в обычную витрину с нарушением правил.

"Может быть, мы неправильно проинформировали святейшего патриарха, скажем, о том, что абсолютно не существует киота, обеспечивающего необходимое условие хранения иконы?" - не исключал протоиерей.

Только получив ответы на все вопросы, представитель РПЦ вынужден был согласиться с тем, что в данный момент есть высокая опасность утраты "Троицы" в случае ее нахождения вне музейных стен.

"Это должно быть понято всем обществом, и церковью, и руководством, что есть проблемы, которые придают этой иконе на сегодняшний день невывозной статус - до того момента, конечно, пока наши реставраторы не научатся, может быть, "лечить" [древние иконы]", - заявил тогда Калинин.

Под протоколом совета с "консолидированным заключением" о том, что икона "не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня" из-за ее "сложного и нестабильного" состояния, стоит подпись Калинина.

24 мая после публикации документа протоиерей сказал "Интерфаксу", что эта подпись означает только то, что он "ознакомлен" с документом. И подчеркнул, что "ряд выводов реставрационного совета" считает "избыточными, чрезмерными". "Хотя обеспокоенность музейного сообщества я абсолютно, полностью разделяю", - заявил Калинин.

"Церковь раньше, может быть, воспринималось как какая-то темная, отсталая страшная сила, которая хочет все разрушить… Мракобесие и так далее. Нет, сейчас все это по-другому. Мы имеем такой же образование, как у вас - может быть, иногда где-то и больше, не в этом дело. Мы вместе отвечаем за эти святыни", - говорил на совете Калинин.

Должность древлехранителя Московской городской епархии, которую на тот момент он занимал, предусматривает контроль за сохранением памятников, находящихся в собственности (пользовании) церковных организаций епархии. В случае передачи "Святой Троицы" на хранение в храм Христа Спасителя ответственность за ее состояние и сохранность нес бы сам Калинин.

24 мая директор Третьяковской галереи Елена Проничева встречалась с патриархом Кириллом и говорила о выводах реставрационного совета - о том, что сейчас состояние у "Троицы" такое, что ее нельзя никуда передвигать.

Итог встречи музейщики восприняли как согласие патриарха оставить икону в реставрационной мастерской до стабилизации ее состояния - и только потом разместить в церкви, прогнозировал собеседник Би-би-си в музейном сообществе, просивший об анонимности.

Именно такой компромиссный вариант, cудя по стенограмме реставрационного совета, и предлагал после жесткой дискуссии с экспертами протоиерей Калинин.

Но в пятницу, 26 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что схема перемещения "Троицы" согласована в иной версии. Икону в "ее нынешнем состоянии" перенесут в храм Христа Спасителя и именно там будет решать вопрос о ее реставрации "группа специалистов".

Минкультуры уточнило, что икона будет выставлена в храме 4 июня на две недели, а затем ее передадут на реставрацию. Кто и где будет реставрировать "Троицу" после выставления в храме Христа Спасителя, неизвестно. Третьяковка и ее реставрационный совет в сообщениях о согласованной схеме не упоминались.

После отстранения Калинина от РПЦ контролировать сохранность "Троицы" в храме Христа Спасителя будет другой древлехранитель.

"Правление церковью в режиме истерики"

Религиовед Сергей Чапнин считает, что указ патриарха Кирилла о запрещении в служении и лишении должностей протоиерея Калинина нарушает документы, утвержденные самим же патриархом.

Как отмечает Чапнин в своем телеграм-канале, в указе патриарха нет уточнения, на основании каких канонов протоиерей запрещен в служении, как и нет информации о том, на какой срок введен запрет. К тому же, по словам Чапнина, священник за один проступок наказан дважды - лишен настоятельства и запрещен в служении.

"Другими словами, перед нами еще одно яркое подтверждение, что патриарх Кирилл не может быть гарантом соблюдения церковных правил и порядка, установленного в церкви", - считает эксперт.

Богослов Андрей Кураев, которого патриарх Кирилл окончательно лишил священного сана протодиакона в конце апреля, счел решение о запрещении в служении Калина "управлением церковью в режиме истерики".

"А что он мог сделать? Патриарх его пригласил к себе до совета в Третьяковке? Объяснил свою позицию? - написал он в своем телеграм-канале. - Именно лень самого патриарха, его нежелание обсуждать проблемы, привела к тому, что его представитель не мог представить ничего внятного".

"Будет политическое решение - сделаете под козырек и вывезете"

"Наше сегодняшнее собрание отнюдь не приведет к тому, что никогда "Троицу" никуда вывозить не будут, - предупреждал 15 мая на заседании реставрационного совета и сам Калинин. - Если будет политическое решение принято руководством, то вы сделаете, как говорится, под козырек и вывезете. И никуда никто не денется".

О том, как Путин принял решение о передаче иконы, 16 мая рассказывал на заседании Священного синода патриарх Кирилл: он передал главе администрации президента Антону Вайно письмо с просьбой "организовать ее принесение" на день Святой Троицы 4 июня в храм Христа Спасителя в Москве - "с пребыванием иконы в этом храме в течение двух недель, дабы обеспечить возможность доступа к ней широкому кругу верующих".

Путин же, по его словам, принял "историческое решение" - вернуть "Троицу" церкви навсегда. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заявил, что "укрывать в музее" святыню не соответствует "чаяниям большого количества верующих в нашей стране".

Два источника Русской службы Би-би-си, близкие к руководству РПЦ, но не уполномоченные комментировать ситуацию публично, утверждают, что церковь не рассчитывала на получение иконы в полноценное владение.

Один из них назвал решение Путина "сюрпризом - и не обязательно приятным [для патриархии]". По его словам, постоянное содержание такого рода объектов слишком дорого и трудоемко.