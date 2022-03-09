Патриарх Кирилл призвал молиться о прекращении войны

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с очередным обращением к верующим. В отличие от своей предыдущей речи, произнесенной три дня назад в Прощеное воскресенье, он не стал развивать мысль о том, что причиной противостояния в Донбассе стало стремление стран Запада проводить там гей-парады.

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Однако он вновь обратился к идее, что нынешний российско-украинский вооруженный конфликт инспирирован внешними враждебными силами, действующими по указанию врага рода человеческого.

Патриарх Кирилл по-прежнему настаивает, что украинцы и русские — это один народ, терзаемый недругами извне. "Сегодня в конфликт вступили два братских народа — а по сути один, русский народ, — сказал предстоятель Русской православной церкви, выступая в московском храме Христа Спасителя в среду первой седмицы Великого поста. — Русь — одна страна, один народ, но уж очень сильным оказался этот народ, и напуганные его силой соседи стали делать все для того, чтобы этот народ разделить, чтобы внушить частям этого народа, что вы вовсе не один народ".

Призвав всех верующих молиться о "прекращении всякой военной конфронтации между Россией и Украиной" и о единстве Святой Руси, патриарх яростно обрушился на политиков, которые вооружают Украину и — как он полагает — разжигают ненависть к России с целью ее ослабить.

"Как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ! Как ужасно натравливать этот народ на своих братьев! Как ужасно вооружать его, для того чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями!" — сказал предстоятель Русской церкви.

Хотя патриарх Кирилл и говорит о единстве с Украинской православной церковью (дочерней структурой Московского патриархата) и ее предстоятелем митрополитом Онуфрием, в его речи сквозило явное беспокойство о целостности этого единства.

"Я сегодня особенно молился и за Блаженнейшего Онуфрия, за епископат, за духовенство, за верующий народ Украины, чтобы Господь сберег их от козней лукавого, сохранил в понимании того, что всякая война между православными братьями, принадлежащими к единой Церкви, — это дело диавольское, а не Божие", — сказал он.

Позиция митрополита Онуфрия, а также многих епископов УПЦ, диссонирует с официальным нарративом Русской церкви. Уже через несколько часов после начала вторжения Онуфрий обратился к Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить братоубийственную войну".

Часть епископата благословили священников своих епархий не поминать патриарха Кирилла во время богослужений: это крайняя форма выражения протеста против церковной политики, доступная обычному священнику.

Удары с воздуха и обстрелы российской армией украинских церквей, часть которых оказались в результате полностью уничтожены, еще глубже усиливают напряжение как клириков, так и прихожан украинской церкви по отношению к Московскому патриархату.

Многие комментаторы в церковной среде и вне ее выражают беспокойство, что изначально неверно выбранные интонации иерархов Русской церкви по отношению к идущей войне способны в перспективе обернуться самыми неприятными последствиями для внутрицерковного единства, за которое так ратует патриарх Кирилл.