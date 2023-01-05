Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие в Украине

Глава РПЦ патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне военных действий на территории Украины, чтобы все желающие с обеих сторон смогли сходить в церковь.

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"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", — такое обращение опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата.

С начала войны патриарх часто упоминал "спецоперацию" в своих проповедях, обосновывал причины российского вторжения и высказывал поддержку российской стороне. Из-за позиции главы РПЦ Украинская православная церковь в конце мая провозгласила самостоятельность от Московского патриархата.