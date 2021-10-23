Патроны не были холостыми? Эксперт о выстрелах Болдуина на съемках фильма

Как могла произойти трагедия на съемочной площадке с участием актера Алека Болдуина? DW обратилась с этим вопросом к немецкому эксперту по оружию Оливеру Юргену Рашу.

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Голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке оператора и ранил режиссера. Во время съемок Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. О том, почему могла произойти трагедия и какие меры безопасности предпринимаются на немецких съемочных площадках, DW спросила Оливера Юргена Раша — немецкого оружейного мастера и пиротехника, который участвует в производстве фильмов.

DW: Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке из реквизитного оружия оператора и тяжело ранил режиссера. О чем вы подумали, когда услышали эту новость из США?

Оливер Юрген Раш: Прежде всего, я задал себе вопрос, использовалось ли на съемках настоящее боевое снаряжение. Когда актер стреляет дважды и дважды попадает в кого-то, то это действительно должны быть настоящие патроны. Однажды такой инцидент со смертельным исходом произошел на съемках с участием Брендона Ли. Этот смертельный случай так и не был должным образом расследован. Все тогда исходили из того, что произошел технический сбой и оружие выстрелило сампроизвольно. Но там был один выстрел. Болдуин выстрелил дважды, что привело к таким чудовищным последствиям.

- То есть, вы спрашиваете себя, насколько все соответствовало правилам?

- Я не могу себе представить, что в США можно использовать на съемках боевое снаряжение. В Германии на съемочной площадке разрешены только холостые патроны.

- Это напоминает детектив — когда кто-то тайно зарядил оружие-реквизит настоящими патронами …

— Возможно, что патроны не были должным образом деактивированы. Если мы в Германии снимаем что-либо подобное, патроны перед началом вскрываются, из них извлекается порох. И для съемки производятся необходимые манипуляции с капсюлем, благодаря которому происходит выстрел, когда нажимают на курок. Таким образом мы имеем нечто, что выглядит как патрон, но не может причинить никакого вреда. То, что реквизит могли где-нибудь подменить, в спешке или в целях проверки, — возможно. И конечно, существует вероятность того, что кто-то незаконно пронес на съемочную площадку боевые патроны. Тогда возникает вопрос: а что, оружие не подвергалось контролю?

- Кто отвечает за оружие на съемках фильма?

- В Германии, если это настоящее оружие, тот, кто приносит его на съемочную площадку, должен быть специалистом. Это означает, у него должно быть разрешение на обладание оружием, в противном случае, обращаться со стрелковым оружием ему не позволят. Охотник, спортивный стрелок или полицейский отвечает за принесенную с собой собственную амуницию. Оружие во время съемок фильма — это интересно. Многие хотят на него посмотреть, поэтому оно не должно просто так лежать на съемочной площадке. Если я беру с собой оружие на съемки, то к нему ни у кого нет доступа.

- Почему вообще приносят настоящее оружие на съемки? Можно же взять муляж, который лишь выглядит как настоящий?

- Мы часто снимаем фильмы, в которых показываем аристократов, представителей высшего общества с охотничьими ружьями. Цена одного такого ружья часто исчисляется шестизначной суммой. Пятеро охотников — и стоимость реквизита составляет полмиллиона евро.

Если не работать с настоящим оружием, тогда придется переделывать ружья стоимостью в полмиллиона в реквизит, чтобы их больше нельзя было зарядить. Это существенно повысило бы расходы на производство фильмов в Германии.

- И поэтому на время съемок нанимают оружейного мастера?

- Да. Именно так.

- Если бы вы были главным оружейным мастером в США, что бы вы сделали, чтобы трагедии, подобной этой, не смогло произойти?

- Я бы установил жесткие правила того, что разрешено, а что нет. Я бы позаботился о том, чтобы у людей с оружием была соответствующая квалификация. Боевае патроны на съемочной площадке — это табу.

- Вырастет ли сейчас на съемках фильмов спрос на оружейников?

- Спрос и без того уже высок. Я только надеюсь, что мы скоро вычислим в Германии всех темных лошадок. Меня удивляет, что здесь до сих пор еще не было смертельных случаев во время съемок.