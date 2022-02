Паводковые воды обрушились на город в Бразилии, погибли почти 100 человек

По меньшей мере 94 человека погибли в результате проливных дождей, паводка и оползней, обрушившихся на исторический город Петрополис в горном районе к северу от Рио-де-Жанейро, сообщили местные власти.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщается, за три часа там выпала месячная норма осадков. Дома на склонах были погребены и разрушены, улицы затоплены, а автомобили смыло, когда паводковые воды хлынули в Петрополис. Поисково-спасательные отряды прочесывают город в поисках выживших.

Национальная служба гражданской обороны сообщила в "Твиттере", что на данный момент 24 человека найдены живыми, подтверждена смерть 94 человек. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести. На видео, опубликованных в соцсетях, видны значительные разрушения.

Please send your prayers to my adopted home of #Petropolis Rio de Janeiro, Brazil. We were hit with massive rain, flooding, and mud slides yesterday. The town is destroyed. My family is safe, but many aren't. 🙏 pic.twitter.com/R5RunTduXi — Christopher Hassan (@ChrisDHassan) February 16, 2022

"Ситуация почти как на войне, — заявил журналистам губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро. — Автомобили на столбах, перевернутые столбы, много грязи и воды".

Петрополис — популярное туристическое направление в горах над Рио-де-Жанейро. В XIX веке он был летней резиденцией бразильских императоров — его также называют Императорским городом.

Brazil : At least 36 people found dead after severe flooding in #Petropolis, #Brazil pic.twitter.com/PoDgJ3X8b5 — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 16, 2022

Brazil : At least 36 people found dead after severe flooding in #Petropolis, #Brazil pic.twitter.com/PoDgJ3X8b5 — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 16, 2022

В одном из наиболее пострадавших районов от оползней пострадало около 80 домов. Более 300 человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Вода пришла очень быстро и с огромной силой. Я потерял все. Наша жизнь и без того была тяжелой из-за пандемии, а теперь еще эта трагедия", — сказал Рейтеру владелец разрушенного магазина.

"Я потеряла племянницу и ее пятилетнюю дочь, мы до сих пор их не нашли, — сказала агентству местная жительница. — Мы не ожидали этой трагедии. Нашему городу конец".

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который накануне встречался с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в "Твиттере", что уже попросил правительство помочь Петрополис и пострадавшим. На восстановление города будут выделены федеральные средства, сказал Болсонару журналистам в Москве.

Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур.