Пелоси осудила "незаконные атаки" Азербайджана на Армению

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Армению заявила, что осуждает "незаконные и смертоносные атаки Азербайджана" на приграничную территорию Армении, сообщает Reuters.

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"Мы от имени Конгресса решительно осуждаем эти атаки, которые ставят под угрозу перспективу выполнения мирных соглашений", - подчеркнула она, назвав атаку "посягательством на суверенитет Армении". Боевые действия, по ее словам, "были инициированы Азербайджаном, и это должно быть признано".

Такое возложение вины за конфликт на одну из сторон выходит за рамки публичной позиции Государственного департамента США, который ранее призывал к прекращению огня, но не называл отвественных за обострение, отмечает Reuters.

Баку раскритиковал заявления Нэнси Пелоси как "неприемлемые"

В заявлении азербайджанского МИДа говорится, что "необоснованные и несправедливые обвинения, выдвинутые Пелоси против Азербайджана, неприемлемы".

"В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством", - подчеркнул азербайджанский МИД, добавив, что Пелоси использует визит в Армению "для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США" в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Высказывание Пелоси - это "серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, считают в Баку. "Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности", - говорится в документе.

Баку подтвердил свою позицию, согласно которой боевые действия стали результатом "крупномасштабной военной провокации" со стороны Армении. Ереван эту версию отвергает.

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана

Председатель парламента Армении Ален Симонян накануне заявил, что визит Пелоси "сыграет большую роль в деле обеспечения безопасности" Армении. Обострение на границе началось в ночь на 13 сентября. В результате боев погибли более 230 человек.

Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных городов и сел. В Баку заявили, что обстрелы стали ответом на "широкомасштабную провокацию" со стороны Еревана. Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян 16 сентября заявил, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территориюстраны и продвинулись в направлении приграничного города Джермук на 7,5 километра.

Армения официально обратилась за помощью к России и странам-членам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ОДКБ в ответ решила направить свою миссию для "оценки сложившейся обстановки". В ночь на 15 сентября стороны достигли договоренности о перемирии, сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.