Армия России добивается "постепенных успехов" в Украине, хотя уже понесла огромные потери. Об этом на условиях анонимности заявил 26 мая высокопоставленный представитель министерства обороны США, подчеркнув, что пока ситуацию на фронте нельзя называть "патовой", пишет портал "Радио Свобода".

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По его словам, хотя украинские войска пока удачно оказывают "жесткое сопротивление", Россия продолжает наносить тяжелые удары по подразделениям ВСУ и по разным объектам и городам в Донбассе.

Чиновник Пентагона отметил и то, что украинская армия "также добивается постепенного прогресса вокруг Харькова", и что в результате контратак ей удалось отвоевать ряд территорий, на которые Россия претендовала в течение последних 90 дней.

У министерства обороны США есть данные о том, что армия РФ потеряла в боях сначала войны не менее 1000 танков, 36 самолетов и более 50 вертолетов — однако она все равно имеет большое преимущество перед ВСУ в технике и живой силе. По словам американского военного, сейчас в Украине действуют 110 российских батальонно-тактических групп, и российские подразделения смогли значительно продвинуться в направлении Славянска и Краматорска.

Чиновник Пентагона упомянул недавнее решение Минобороны России — разрешить вступать в армию мужчинам в возрасте старше 50 лет. Ранее этот возрастной ценз не превышал 40 лет. "Мы продолжаем наблюдать за тем, как Москва пытается найти разные способы пополнения своей живой силы на фронте", — сказал он.