Пентагон допустил задержку с выводом войск из Афганистана

Минобороны США увязало возможное замедление вывода войск из Афганистана с атаками талибов. Пентагон обещает уложиться в срок до 11 сентября, установленный американским президентом Байденом.

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США могут замедлить вывод своих войск из Афганистана в свете атак исламистского радикального движения "Талибан". С таким заявлением пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби выступил в понедельник, 21 июня. График вывода войск может меняться в зависимости от условий, объяснил он.

Президент США Джозеф Байден продлил вывод американских войск из Афганистана до 20-й годовщины терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Этот срок будет соблюден, подчеркнул Пентагон. По сведениям ведомства, американская сторона уже передала многие военные базы афганским вооруженным силам и совершила сотни авиарейсов для вывоза грузов из Исламской Республики.

По данным афганских властей, талибы с начала вывода сил НАТО 1 мая взяли под контроль 41 округ из 400. В то же время руководство радикального движения изъявило готовность к диалогу с официальным Кабулом.