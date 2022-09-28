Пентагон объявил о новых поставках HIMARS и другого оружия для Украины на 1,1 млрд долларов — но в течение нескольких лет
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в 1,1 млрд долларов, сообщает агентство Франс пресс. Эти деньги, однако, пойдут не на уже готовые вооружения и оборудование со складов, а на заказы производителям. Выполнение этих заказов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

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Как сообщается, на эти деньги будет заказано еще 18 реактивных систем залпового огня HIMARS (до сих пор США передали Украине всего 16 единиц), боеприпасы к ним, 150 единиц бронетехники, 150 тактических тягачей (такие упоминались в связи с поставками гаубиц M777), иные большегрузные автомобили и прицепы, а также системы для борьбы с иранскими боевыми беспилотниками, которые Россия начала применять в последние несколько недель.

В Пентагоне новый пакет помощи называют "многолетней инвестицией в критические возможности с целью наращивания долговечной мощи Вооруженных сил Украины". Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину американская помощь стране достигла 16,2 млрд долларов.

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