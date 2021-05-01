Пентагон останавливает строительство стены на границе

Проекты по возведению стены на границе на деньги Минобороны США остановлены. Джо Байден ранее подписал указ о прекращении работ.

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Администрация президента США Джо Байдена останавливает работы по возведению стены, которые были оплачены из военного бюджета. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил представитель Пентагона Джамал Браун.

"Министерство обороны продолжает отменять все проекты строительства пограничных заграждений, оплаченные за счет средств, первоначально предназначенных для других военных миссий и функций, таких как школы для детей военнослужащих, зарубежные проекты военного строительства в странах-партнерах, а также оборудование Национальной гвардии и резерва", - приводит телеканал NBC слова Брауна. Будут ли также приостановлены работы по возведению стены на границе, которые оплачиваются из других бюджетов, например средств министерства внутренней безопасности США, пока не ясно.

Администрация предыдущего президента Дональда Трампа увеличила расходы на строительство стены на границе за счет денег из военного бюджета после того, как Конгресс отказал в выделении средств на проект. Став главой государства, Байден подписал указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. Этим документом он отменил режим чрезвычайной ситуации в регионе, который позволял администрации Трампа перенаправлять на возведение стены деньги из бюджетов разных министерств.