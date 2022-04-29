Пентагон: Россия отстает от графика наступления на востоке Украины
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Россия отстает от графика при осуществлении военного наступления на востоке Украины, считает представитель министерства обороны США в Вашингтоне. Об этом сообщает DW.

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"Мы полагаем, что они должны были намного активнее продвинуться в вопросе полного окружения украинских сил на востоке", — заявил он.

По версии представителя Пентагона, отставание составляет несколько дней.

Меж тем в заявлении Минобороны США говорится, что Россия отводит войска от Мариуполя и перебрасывает их в направлении Запорожской области.

В то же время по Мариуполю продолжают наносить удары, как авиационные, так и ракетные. США считают, что Россия не делала бы этого, если бы считала, что город уже принадлежит ей.

В Пентагоне не смогли назвать точное количество российских войск, которое вышло из Мариуполя и как далеко они продвинулись.

"Мы только начинаем видеть, как они отводят часть своих сил от Мариуполя и направляются на северо-запад", — говорится в заявлении.

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