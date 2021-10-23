Пентагон: В Сирии ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"
Foto: Reuters/Scanpix

США заявили об уничтожении в Сирии одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида". Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе страны. Сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

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Абдул Хамид аль-Матар был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе Сирии у приграничного населенного пункта Сулук, сообщил вечером 22 октября официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США. По имеющимся данным, мирные жители не пострадали.

Ликвидация аль-Матара подорвет способность "Аль-Каиды" "к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак", подчеркнул пресс-секретарь командования.

По его словам, эта экстремистская организация по-прежнему представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников. "Аль-Каида" использует Сирию в качестве убежища, чтобы восстановиться, координировать действия со своими ячейками, а также для планирования операций за пределами страны, отметил далее представитель Пентагона.

Полевой командир Абдул Хамид аль-Матар убит через два дня после нападения на авиабазу Эт-Танф на юге Сирии, используемую возглавляемой США коалицией для военных операций против "Исламского государства".

По данным министерства обороны США, в конце сентября в результате авиаудара, нанесенного беспилотником американских вооруженных сил в окрестностях города Идлиб на северо-западе Сирии, уже был уничтожен один из главарей "Аль-Каиды".

За период с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, погибли около 500 000 человек. Еще более 6,6 млн человек нашли убежище за границей.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Аль-Каида Сирия США
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